Charts UK : Zelda - Breath of the Wild continue de grimper depuis l'E3 2021

Semaine de calme (encore) du coté du Royaume-Uni où le dernier rapport en date atteste que Mario Golf : Super Rush conserve sans problème sa première place malgré une chute de moitié par rapport au lancement, baisse qui concerne le reste du classement, beaucoup ayant peut-être autre chose à faire avec leur argent (genre partir en vacances, tiens).



Les seules exceptions sont GTA V (+20%) ainsi que le tout aussi increvable Zelda : Breath of the Wild (+31%) qui augmente d'ailleurs ses ventes pour la troisième semaine consécutive, à croire qu'un certain (petit) trailer pendant l'E3 a eu son effet.



L'unique sortie de la semaine dernière est passée totalement inaperçue : Dungeons & Dragons : Dark Alliance démarre à la 23e place avec une part de 96 % pour les supports PlayStation (54 % sur PS5, 42 % sur PS4), ce qui peut paraître indécent mais est finalement logique puisqu'il est offert dès sa sortie dans le Game Pass.



1. Mario Golf : Super Rush (=)

2. FIFA 21 (=)

3. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

4. Animal Crossing : New Horizons (+1)

5. Minecraft Switch (+2)

6. Ratchet & Clank : Rift Apart (-3)

7. Grand Theft Auto V (+6)

8. Super Mario 3D World (+2)

9. Resident Evil Village (+6)

10. The Legend of Zelda : Breath of the Wild (+15)