The Coalition présentera le 20 juillet une démo technique de l'Unreal Engine 5 sur Xbox Series X

La première présentation de l'Unreal Engine 5 a beau avoir été faite en partenariat avec Sony, on n'en oubliera pas que le nouveau moteur est dédié au plus grand nombre et afin de prouver qu'il n'y aura pas de jaloux dans la communication, un nouvel aperçu aura lieu le 20 juillet à 22h20 tapantes durant la GDC 2021, cette fois aux cotés du représentant le plus logique des Xbox Game Studios : The Coalition.



Une démo nommée « Alpha Point » spécialement conçue par le studio sur Xbox Series X, avec beaucoup de blabla sur les nouvelles fonctionnalités et outils du moteur qui sera bien évidemment exploité par The Coalition aussi bien pour son prochain Gears qu'un projet annexe encore tenu secret, en rappelant que parmi les Xbox Game Studios, Ninja Theory a déjà le nez dedans pour son Hellblade 2.