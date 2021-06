Pas de coop en local pour Dungeons & Dragons : Dark Alliance... en tout cas au lancement

Parmi les sorties de la semaine prochaine, nous trouverons, action-RPG qui comme sa versionil y a bien des années (d'ailleurs récemment revenu en remaster fainéant) n'oubliera pas son indispensable mode coopération jusqu'à quatre.Mais restait une inconnu sur le sujet et la réponse vient d'être apportée par l'un des responsables auprès du site de MP1st : malheureusement, s'il sera effectivement possible de faire l'intégralité du jeu en solo (et même hors-ligne tout simplement), le multi se fera exclusivement en ligne, ou en tout cas pour le moment.Car on nous indique que durant l'été, un DLC gratuit viendra se poser et apportera avec lui le coop local à deux joueurs (toujours ça) sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, tandis que l'équipe en est encore à réfléchir comment implémenter la pareille sur PlayStation 4 et Xbox One par manque de moyens techniques et l'absence de SSD pour gérer convenablement tout cela.Au moins vous êtes au courant, et on rappelle que le titre arrivera donc ce mardi sur tous les supports indiqués, et directement dans le Game Pass pour les concernés.