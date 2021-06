Le prochain Nacon Connect pour début juillet Le prochain Nacon Connect pour début juillet

Après Electronic Arts, c'est au tour de Nacon de tranquillement oublier la forte période d'actualité qui nous attend en juin, pour plutôt placer son Live « Nacon Connect » en juillet, le 6 précisément, à 19h00 (heure française).



Pas le plus gros des éditeurs mais de quoi repartir avec des nouvelles sur :



- Blood Bowl III

- The Lord of the Rings : Gollum

- Test Drive Unlimited : Solar Crown

- WRC 10

- Hotel Life : A Resort Simulator

- RiMS Racing

- Roguebook

- Rogue Lords



Et peut-être des annonces évidemment...