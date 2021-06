Far Cry 6 va oublier le mode Arcade

Depuis, donc autant dire que ça remonte, Ubisoft a toujours voulu laisser la communauté mettre la main à la patte pour s'amuser, au départ avec un simple éditeur de map, avant la consécration dans(et New Dawn) par le mode Arcade qui permettait de concevoir ses propres missions ou types de parties PVP.Alors forcément, on pouvait se demander vers quelle nouvelle étape allait se tourner… et sans même savoir si l'éditeur de cartes reviendra, il est désormais clair et officiel que l'éditeur vient de tourner la page de l'Arcade, confirmé par l'un des développeurs lors d'une session de questions/réponses sur Reddit. Pas d'explication, même si l'on peut estimer que le mode n'a probablement pas rencontré un grand succès, laissant donc l'équipearrivera nourrir PC et consoles PlayStation/Xbox le 7 octobre prochain.