The Ascent : trailer et date de sortie

Petite bourde de Curve Digital qui sur Weibo (réseau social chinois pour ceux qui l'ignorent) a lâché avant l'heure la date de sortie de, et ce sera donc ce 29 juillet que nous pourrons découvrir en long/en large cet action-RPG jouable jusqu'à 4 en coopération.Rappelons que seuls le PC, les Xbox Series et la Xbox One sont concernés, avec d'ailleurs une proposition Day One dans le Game Pass, chose qui ne se refuse jamais.- C'est officiel.- Et avec un nouveau trailer en bonus.