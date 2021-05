Samurai Shodown : Shiro Tokisada Amakusa sera l'avant-dernier personnage du Pass 3

Exclusif coté PC à l'Epic Games Store depuis un bon moment,s'apprête enfin à poser ses fesses sur Steam, et ce sera plus exactement pour ce 14 juin comme vient de l'annoncer SNK qui n'a pas voulu en rester là.Car que les fans apprennent que c'est ce même jour que sortira le troisième combattant du Pass 3 en la personne de Shiro Tokisada Amakusa, connu comme l'un des boss de la série. Pass 3 qui a déjà proposé Cham Cham et Hibiki, et qui s'achèvera avec un guest tiré de la franchise, probable cadeau d'adieu avant que l'éditeur ne tourne la page… pour une suite ?