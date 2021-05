Fall Guys reporté sur Xbox et Switch Fall Guys reporté sur Xbox et Switch

Toujours assez populaire sur PC et PlayStation, Fall Guys était censé débarquer sur supports Xbox et Nintendo Switch dans le courant de l'été avant que Mediatonic n'annonce cette semaine faire marche-arrière, et cette fois pas pour des raisons de développements compliqués liés à la pandémie.



Pour comprendre, il faut tout simplement rappeler que le studio a été racheté par Epic Games qui cherche impérativement à promouvoir le total cross-play, chose qui n'était pas prévu de base sur les machines précitées mais ce sera du coup le cas dès la sortie, même si on n'a plus de date (misons pour cet automne).



Epic continue d'ailleurs d'accorder toute sa confiance envers son nouveau poulain en continuant une vague de recrutement afin d'accélérer les MAJ de contenu (et pourquoi pas un nouveau projet en parallèle ?).