Disco Elysium se lance sur PS5 & PS4

Succès critique indéniable sur PC,a été mis à disposition des joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 depuis hier, bien évidemment dans sa version « Director's Cut » avec notamment de nouvelles quêtes, un doublage intégral et le bonus d'une traduction FR des sous-titres.Voici le trailer de lancement pour ce titre vous demandant 39,99€, sachant que des versions Xbox et Nintendo Switch sont également dans les cartons, mais n'arriveront pas avant l'été prochain.