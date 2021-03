Fallout 76 dévoile sa nouvelle feuille de route Fallout 76 dévoile sa nouvelle feuille de route

Bethesda ne compte pas lâcher Fallout 76 de si tôt, surtout que les polémiques sont bien loin derrière nous et que le jeu a énormément gagné en contenu, créant une petite communauté prête à en reprendre pour au moins un an vu la nouvelle feuille de route dévoilée.



Si la première grosse MAJ (printemps) s'attardera avant tout sur le build et les possibilités au camp (en plus de fournir une aide à la visée pour les consoleux), l'été verra une nouvelle hausse de contenu avec la deuxième partie de l'histoire sur la Confrérie de l'Acier, donc de nouvelles quêtes et des zones inédites.



En automne, le thème central sera autour des « Mondes Privés » (plus d'infos prochainement) tandis que l'hiver verra un nouvel event saisonnier, de l'équipement 4 étoiles et surtout un défi public réunissant la totalité des joueurs d'un même serveur.