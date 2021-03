Samurai Warriors 5 : visuels et nouveau RDV Samurai Warriors 5 : visuels et nouveau RDV

Nouveau petit rendez-vous pour les jours à venir même s'il ne concerne ici qu'un seul titre et qu'il vaut mieux aimer le genre : Samurai Warriors 5 aura droit à son Live Stream dans la nuit du 24 au 25 mars, avec la promesse de parler du scénario, des features de gameplay tout en dévoilant de nouveaux personnages.



En attendant, on en profite pour vous refourguer quelques visuels sur quatre des combattants de ce nouvel épisode attendu le 27 juillet en occident (PC, PS4, One, Switch) : Nagamasa Azai, Toshiie Maeda, Oichi et Tadakatsu Honda.