Outre Panzer Dragoon et House of the Dead, Forever va également remaké une licence Square Enix

Déjà pote avec SEGA dans le cadre du remake de Panzer Dragoon, la suite à venir en fin d'année mais également la même chose pour les deux premiers House of the Dead, le groupe polonais Forever Entertainment va poursuivre sur la route du « polish pas cher » en s'associant cette fois avec Square Enix sur « plusieurs remakes » d'une seule et même franchise.



Alors reste donc à savoir laquelle car si Forever bosse bien sur une remasterisation du premier Fear Effect, c'était connu depuis longtemps et le communiqué semble ici parler d'un nouvel accord, sous-entendant un autre élu, que certains espèrent déjà être Legacy of Kain.