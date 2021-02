Vampire Bloodlines 2 n'a plus la moindre fenêtre de sortie, ni même un développeur Vampire Bloodlines 2 n'a plus la moindre fenêtre de sortie, ni même un développeur

L'annonce de Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 tenait du miracle pour les fans qui n'osaient même plus attendre une suite, mais vient aujourd'hui l'heure des craintes et d'une nouvelle arlésienne. Malheureusement.



Car censé sortir l'année dernière puis reporté pour 2021 pour de compréhensibles raisons de pandémie, le projet vient de se prendre une nouvelle claque et pas des moindres : c'est foutu pour 2021 quoi qu'il arrive, et le développeur Hardsuit Labs vient d'être viré par Paradox Interactive, qui cherche désormais un remplaçant, non sans remercier l'ancienne équipe pour son travail effectué via un communiqué de routine qui sait mettre les formes.



Bref, ça ne sent pas très bon, ou en tout cas pour le moment et les intéressés n'ont plus qu'à croiser les doigts pour qu'une nouvelle team de talent débarque en mode messie.