[LEAK] Le nouveau nom de Rainbow Six Quarantine

Il y a déjà quelques jours, des rumeurs laissaient entendre un changement de nom de dernière minute pour Rainbow Six Quarantine, apparemment parce que Ubisoft a compris que le terme « quarantaine » était sous sauf amusant depuis un an, et c'est de nouveau du coté du PlayStation Network que l'information s'avère officieusement confirmée : des petits malins viennent de découvrir la récente mise en ligne d'une icône avec le nouveau titre, donc Rainbow Six Parasite.



A noter également que les fichiers mentionnent l'existence d'un patch Day One, ce qui est toujours amusant quand on n'a même pas encore de date de sortie (mais normalement « avant septembre » selon l'éditeur).