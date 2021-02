[FY] Bandai Namco profite de ses promos, pendant que le neuf se faire sérieusement attendre [FY] Bandai Namco profite de ses promos, pendant que le neuf se faire sérieusement attendre

Un peu tardivement par rapport à d'autres, Bandai Namco dévoile ses résultats fiscaux avec une nouvelle période dans le vert (quasiment 400 millions de bénéfices nets entre avril et mars 2020), bénéfices qui ne seront d'ailleurs pas aussi fort quand viendra l'heure du vrai bilan puisqu'au 31 mars, l'éditeur compte sur « seulement » 280 millions d'euros.



Plusieurs raisons expliquent une baisse par rapport à l'année précédente, que ce soit la division Arcade & co dans le rouge car payant le prix de la pandémie et la stratégie de Bandai Namco, consistant à continuer de payer le loyer d'établissements au lieu de fermeture définitive, dans l'espoir que la situation finisse par s'améliorer cette année. D'autres branches s'en sortent de justesse mais c'est bien évidemment le JV qui est au sommet avec une hausse des ventes : objectif de 39,3 millions de jeux vendus, contre 24,5 millions la précédente année fiscale.



Malheureusement, cette hausse masque une réalité et la raison qui empêche la branche JV de compenser beaucoup plus sur les pertes de l'arcade : si des cas comme Cyberpunk 2077 (édité par Bandai Namco en Europe) font partie des poids lourds, beaucoup de titres vendus viennent des nombreuses promos massives quand le neuf à prix fort vient à manquer. Pas de nouveau Ace Combat par exemple (il y avait apparemment des plans mais reportés à cause du Covid-19), pas de nouvelle adaptation de Dragon Ball à l'horizon (pour l'instant), Tales of Arise qui est dans le flou, Digimon Survive qui enchaîne report sur report, et ne parlons même pas du cas Elden Ring qui continue d'être emmuré dans le silence depuis bientôt 2 ans.



Notons enfin que Bandai Namco débutera une restructuration à partir de l'année prochaine (avril 2022) afin d'améliorer ses capacités compétitives au niveau mondial, genre de terme qui fait échos aux déclarations de nombreux éditeurs japonais qui ont bien compris que l'essentiel des revenus se situe aujourd'hui en occident plutôt que sur l'archipel.