Wasteland 3 : bientôt des nouvelles d'un DLC, et de l'espoir pour une upgrade New Gen

On sait déjà, ou en tout aux dires des offres d'emploi, que InXile Entertainment travaillerait actuellement sur un « FPS-RPG », mais pas que puisqueest censé poursuivre sa carrière. Et outre les correctifs (dont une récente MAJ 1.3), l'avenir commence enfin à prendre forme avec la promesse de nouvelles « très bientôt » pour évoquer un DLC ou une extension à venir.Ce n'est d'ailleurs pas tout puisqu'il est sous-entendu la possibilité d'une MAJ Xbox Series (et probablement PlayStation 5), ce qui ne serait pas du luxe coté temps de chargement, même si les développeurs préfèrent indiquer que si l'upgrade arrive, ce ne sera pas « dans un futur proche ». Patience donc.