Nacon rachète Big Ant Studios et veut devenir leader dans le tennis et le rugby Nacon rachète Big Ant Studios et veut devenir leader dans le tennis et le rugby

Basé majoritairement sur le marché du AA à l'instar de Focus Home et Embracer Group, la boîte Nacon (ex-Big Ben) ajoute une nouvelle corde à son arc en annonçant le rachat de Big Ant Studios, spécialisé dans certains titres sportifs tel le rugby, le cricket et plus récemment le tennis, dont Tennis World Tour 2. Contre 35 millions de dollars pour l'acquisition (en fonction des résultats sous 3 ans), Nacon entend bien devenir leader de ces trois catégories, ce qui n'est pas très difficile vu le manque de concurrence aujourd'hui.



Pour rappel, Nacon a également racheté Cyanide (Call of Cthulhu, Blood Bowl), Eko Software (Warhammer Chaosbane) mais aussi et surtout Spiders (Greedfall, The Technomancer…).