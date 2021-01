Little Nightmares II : la démo dispo (consoles)

La démo defut balancé exclusivement sur PC via Steam il y a quelques jours mais les joueurs PlayStation 4 et Xbox One peuvent dès à présent la récupérer moyennant 3,44Go de téléchargement, pendant que les joueurs Switch devront patienter encore un chouïa (peut-être jeudi, sinon semaine prochaine).Le jeu complet arrivera lui le 11 février, uniquement sur les supports cités à l'instant, pendant que des versions PlayStation 5 et Xbox Series débouleront plus tard cette année.UPDATE :- Désormais aussi disponible sur Switch.