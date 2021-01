Hitman III : les six villes dévoilées Hitman III : les six villes dévoilées

A quelques jours de son lancement, IO Interactive dévoile la liste complète des zones que l'on pourra explorer dans Hitman III, ultime épisode d'une franchise qui prendra une suite méritée le temps que les développeurs s'attardent sur autre chose (dont une adaptation de 007).



Pas de gros trailer mais uniquement six visuels, donc un par zone que l'on va vous décrire de suite.



1) Dubaï (Émirats Arabes Unis), où se situera la première mission du jeu, pendant la cérémonie d'ouverture du lus grand bâtiment du monde.



2) Dartmoor (Royaume-Uni), au cœur du manoir historique de Thornbridge où vous pourrez même jouer les détectives pour résoudre un meurtre.



3) Berlin (Allemagne), dans une mission qui se déroulera de nuit.



4) Chongqing (Chine), là encore principalement de nuit, au moment où le scénario va s'accélérer.



5) Mendoza (Argentine), avec donc un changement total de cadre dans l'une des régions viticoles les plus importantes de l'Amérique du Sud.



6) Carpates (Roumanie) pour l'épilogue de la trilogie.



Hitman III sortira le 20 janvier sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), en rappelant qu'une version Switch en Cloud Gaming arrivera par la suite.