UK : les grands vainqueurs de noël depuis 1984 UK : les grands vainqueurs de noël depuis 1984

Afin de rebondir sur le fait que Assassin's Creed Valhalla fut au Royaume-Uni le vainqueur de l'ultime période d'achats de noël (une première pour la série comme on a dit), GamesIndustry s'est amusé pour le fin à recenser tous les « top 1 » du territoire depuis 1984, avec quelques surprises, et le fait que l'UK est décidément l'une des zones principales pour FIFA depuis déjà bien longtemps.



Années 80



1984 : Ghostbusters (NES)

1985 : Commando (PC)

1986 : Gauntlet (PC & NES)

1987 : OutRun (PC & Master System)

1988 : Operation Wolf (PC)

1989 : Chase HQ (PC & NES)



Années 90



1990 : Teenage Mutant Ninja Turtles (PC & NES)

1991 : WWF Wrestlemania (PC)

1992 : Sonic the Hedgehog 2 (Mega Drive)

1993 : FIFA (multi)

1994 : FIFA 95 (multi)

1995 : FIFA 96 (multi)

1996 : FIFA 97 (multi)

1997 : FIFA 98 (multi)

1998 : The Legend of Zelda : Ocarina of Time (N64)

1999 : Tomb Raider 4 (PS1)



Années 2000



2000 : Qui Veut Gagner des Millions ? (multi)

2001 : Harry Potter à l'École des Sorciers (multi)

2002 : GTA Vice City (PS2)

2003 : Medal of Honor : Soleil Levant (multi)

2004 : Need for Speed : Underground 2 (multi)

2005 : Need for Speed : Most Wanted (multi)

2006 : FIFA 07 (multi)

2007 : Call of Duty : Modern Warfare (multi)

2008 : FIFA 09 (multi)

2009 : Call of Duty : Modern Warfare 2 (multi)



Années 2010 :



2010 : Call of Duty : Black Ops (multi)

2011 : The Elder Scrolls V : Skyrim (multi)

2012 : Call of Duty : Black Ops 2 (multi)

2013 : FIFA 14 (multi)

2014 : Call of Duty : Advanced Warfare (multi)

2015 : Call of Duty : Black Ops 3 (multi)

2016 : Call of Duty : Infinite Warfare (multi)

2017 : Call of Duty : WWII (multi)

2018 : Red Dead Redemption II (PS4 & One)

2019 : Call of Duty : Modern Warfare



Et donc 2020 : Assassin's Creed Valhalla.