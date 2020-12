Charts UK : pour la première fois de son histoire, Assassin's Creed remporte noël Charts UK : pour la première fois de son histoire, Assassin's Creed remporte noël

La semaine dernière fut la période du rush final des achats pour noël et pour la première fois de son histoire, c'est la franchise Assassin's Creed qui ressort vainqueur, et c'est seulement la troisième fois en 15 ans qu'on n'a pas un FIFA ou un Call of pour l'occasion.



Le dernier sur le trône, Cyberpunk 2077, chute lui de 80 % par rapport à son lancement sans pour autant lier cela à l'actuelle shitstorm : des titres reconnus comme The Last of Us II ont subit pareille baisse la deuxième semaine.



Enfin, parmi les gros rebonds pour ces fêtes :



- Spider-Man : Miles Morales (+45%)

- Ring Fit Adventure (+155%)

- Super Mario 3D All-Stars (+44%)

- Immortals Fenyx Rising (+107%)

- Watch Dogs Legion (+98%)

- The Last of Us II (+374%)

- Ghost of Tsushima (+208%)



Et enfin le classement (physique) :



1. Assassin's Creed Valhalla (+3)

2. Call of Duty Black Ops : Cold War (=)

3. Cyberpunk 2077 (-2)

4. FIFA 21 (+1)

5. Animal Crossing : New Horizons (-2)

6. Spider-Man : Miles Morales (+2)

7. Mario Kart 8 Deluxe (=)

8. Just Dance 2021 (-2)

9. Ring Fit Adventure (+7)

10. Super Mario 3D All-Stars (=)