Wonder Boy : Asha in Monster World proposera au moins de jolies éditions collectors

Même si sur le plan graphique, il est loin de nous faire autant de l'oeil que deux autres titres qu'on n'a même plus besoin de citer,tentera au moins de soigner la forme pour les amateurs de physique avec divers objets plutôt stylés sur la boutique de Strictly Limited Games.- 39,99€- 3500 unités sur Switch, 1700 sur PS4- Un manuel façon Mega Drive- Une jaquette réversible- Un code pour débloquer le Monster World IV original- 99,99€- 2500 unités sur Switch, 1200 sur PS4- Tout le contenu de l'édition limitée- Une affiche recto-verso- Une map physique- Deux OST (l'original et la version remixe)- Une balle anti-stress- Un artbook- Une planche d'autocollants- 179,99€- 999 unités sur Switch, 499 sur PS4- Tout le contenu de l'édition collector- Une figurine (18cm de haut)- Une boîte de rangement façon Mega Drive- Un certificat d'authenticité- 49,99€- 499 unitésOn notera enfin que les développeurs assurent avoir pris en compte les retours de la communauté sur le rendu technique pas bien élogieux et c'est en douce qu'on nous glisse un report : le jeu est désormais fixé pour un vague 2021 au lieu de « début 2021 ».