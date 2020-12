Considéré mort-né, Fallout 76 fête pourtant ses deux ans avec une communauté grandissante Considéré mort-né, Fallout 76 fête pourtant ses deux ans avec une communauté grandissante

Indéniablement considéré comme le grand drame de fin 2018, Fallout 76 était considéré de tous comme un échec monumental, mort-né, et fruit d'un chantier chapeauté par des responsables n'ayant pas compris comment faire un bon Fallout online, ni même un bon jeu de manière globale.



On souhaitait que la page se tourne au plus vite et pourtant, Bethesda s'est accroché, en 2019 avec une masse de mises à jour dont certaines ont eu le mérite de donner le sourire (en apportant en fait plus de bugs que ce qui devait être corrigé) jusqu'à aborder de vraies étapes : une évolution du contenu, le retour de vrais PNJ, une masse de nouvelles fonctionnalités et encore récemment la sortie de la première extension sur « La Confrérie de l'Acier », tout cela gratuitement.



Et le miracle eut lieu, au moins en partie, car pour tirer le bilan de 2020, Bethesda annonce une « augmentation spectaculaire » de l'audience avec tout un tas de nouveaux joueurs mais aussi le retour d'anciens prêts à lui laisser une deuxième chance.



Du coup la carrière se poursuit avec sous peu la diffusion d'une feuille de route complète pour 2021 (premier aperçu ci-dessous) où sont déjà promis de nouveaux ajouts coté gameplay, des events, un tas de nouvelles quêtes et toujours plus d'améliorations. Rappelons que les joueurs PC et Xbox qui le souhaitent peuvent y accéder via le Game Pass et que même sans ça, le jeu ne vous coûtera pas plus de 15 balles.