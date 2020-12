Comme attendu, Tencent a finalisé le rachat de Leyou (Warframe, Splash Damage, etc) Comme attendu, Tencent a finalisé le rachat de Leyou (Warframe, Splash Damage, etc)

En cours depuis le mois d'août, le rachat de Leyou par Tencent vient d'être officiellement validé à hauteur d'1,5 milliard de dollars, l'affaire permettant au prestigieux éditeur chinois de repartir avec une poignée de studios pour continuer de grimper en puissance de part et d'autres du monde :



- Digital Extremes (Warframe).

- Athlon Games (le MMO Seigneur des Anneaux en préparation).

- Splash Damage (Gears Tactics)

- King Maker, Radiance et des parts (20%) dans Certain Affinity



Un nouveau joli coup pour Tencent donc (surtout quand les rumeurs évoquaient que Sony était très intéressé pour récupérer tout ça) qui continue doucement de placer ses pions en étant déjà actionnaire majoritaire de boîtes qui rapportent gros (Riot Games, Supercell…) tout en ayant déjà placé quelques billes chez Epic Games, Ubisoft, Activision, Sumo Digital ou encore PlatinumGames.