Far Cry 6 : une petite précision pour la sortie

Hier en toute fin de journée, Ubisoft nous a annoncé que Rainbow Six Quarantine comme Far Cry 6 ne verrait le jour que durant la prochaine année fiscale, signifiant donc un report de l'un comme pour l'autre, particulièrement le deuxième cité qui avait de base une date fixe (le 18 février 2021).



La prochaine année fiscale prenant place du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, il fallait avouer que le fenêtre était assez large mais l'éditeur a souhaité finalement apporter une précision : les deux arriveront finalement d'ici septembre 2021, donc printemps ou été en somme, ce qui change des coutumes d'Ubisoft qui base souvent son planning pour les fêtes et le but d'année.