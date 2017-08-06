Éditeur : ZA/UM

Développeur : ZA/UM

Genre : Aventure/RPG

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/PC (Director’s Cut)

Date de sortie : 3 Novembre 2026 (PC/PS5)

Langues : Anglais / Allemand / Russe / Chinois / Espagnol.

La Mise à jour "Director’s Cut" est gratuite sur PC

Par le développeur de :Brillant, épuisé, peut-être maudit, vous incarnez l'agent Hershel Wilk, alias CASCADE. Il y a cinq ans, vous avez mené votre équipe dans l'abîme et depuis, vous êtes hanté par vos échecs.Aujourd'hui, vous êtes rappelé pour une mission mystérieuse qui pourrait vous donner une chance de faire à nouveau vos preuves.