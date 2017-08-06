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ZA UM
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 09/17/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/PS5] Zero Parades (Director’s Cut) / Date
Aventure





Éditeur : ZA/UM
Développeur : ZA/UM
Genre : Aventure/RPG
Disponible sur PC
Prévu sur PS5/PC (Director’s Cut)
Date de sortie : 3 Novembre 2026 (PC/PS5)
Langues : Anglais / Allemand / Russe / Chinois / Espagnol.

Par le développeur de : Disco Elysium
Brillant, épuisé, peut-être maudit, vous incarnez l'agent Hershel Wilk, alias CASCADE. Il y a cinq ans, vous avez mené votre équipe dans l'abîme et depuis, vous êtes hanté par vos échecs.
Aujourd'hui, vous êtes rappelé pour une mission mystérieuse qui pourrait vous donner une chance de faire à nouveau vos preuves.

La Mise à jour "Director’s Cut" est gratuite sur PC



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 83% / Gamekult 8/10 / ActuGaming 7,5/10
https://www.youtube.com/watch?v=wFLNP73Zgcg&t
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    iglooo, kevinmccallisterrr
    posted the 09/17/2026 at 08:25 AM by nicolasgourry
    comments (3)
    azerty posted the 09/17/2026 at 08:52 AM
    Nice
    iglooo posted the 09/17/2026 at 09:04 AM
    Pas de Bobox, pas de Switch :/
    mrvince posted the 09/18/2026 at 07:18 AM
    Day One sur PS5. Apparement c'est tout aussi bien voir mieux que Disco mais ca le crie moins sous tous les toits a cause de ce qui s'est passé dans le studio.
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