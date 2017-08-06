description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : ZA/UM
Développeur : ZA/UM
Genre : Aventure/RPG
Disponible sur PC
Prévu sur PS5/PC (Director’s Cut)
Date de sortie : 3 Novembre 2026 (PC/PS5)
Langues : Anglais / Allemand / Russe / Chinois / Espagnol.
Par le développeur de : Disco Elysium
Brillant, épuisé, peut-être maudit, vous incarnez l'agent Hershel Wilk, alias CASCADE. Il y a cinq ans, vous avez mené votre équipe dans l'abîme et depuis, vous êtes hanté par vos échecs.
Aujourd'hui, vous êtes rappelé pour une mission mystérieuse qui pourrait vous donner une chance de faire à nouveau vos preuves.
La Mise à jour "Director’s Cut" est gratuite sur PC