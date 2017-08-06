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Denshattack!
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name : Denshattack!
platform : PC
editor : Fireshine Games
developer : Undercovers
genre : autre
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/25/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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articles : 4103
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bloggers : 14
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[Multi] Denshattack! / Trailer Accolades
Action





Éditeur : Fireshine Games
Développeur : Undercoders
Genre : Action
Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Portugais / Coréen / Chinois.

Montez à bord de ce train défiant les lois de la gravité, et préparez-vous à vivre une aventure mouvementée pour vaincre la société Miraido, accompagné d'un groupe de marginaux à la personnalité explosive.


Steam -Une démo disponible uniquement sur l'eShop Nintendo-
Quelques tests :
OpenCritic 88% Gamekult 9/10 Gamergen 17/20 GAC 8,5/10 IGNFrance 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=0mZW5QpV53k
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    olimar59, kisukesan, junaldinho, gareauxloups
    posted the 07/23/2026 at 08:00 AM by nicolasgourry
    comments (9)
    kujotaro posted the 07/23/2026 at 05:52 PM
    Ça a l'air tellement génial, il me le faut.
    rendan posted the 07/25/2026 at 03:54 AM
    Merci de préciser qu'il est dispo sur le GamePass également
    soulfull posted the 07/25/2026 at 06:18 AM
    Prix à 10 balles , store brazil xbox, hâte de le commencer.
    olimar59 posted the 07/25/2026 at 08:59 AM
    kujotaro après 5h de jeu, jente confirme qu'il est vraiment génial.
    N'hésite pas à essayer la démo
    nicolasgourry posted the 07/25/2026 at 10:32 AM
    shanks, tu penses faire le test de ce jeu ou pas ?
    shanks posted the 07/25/2026 at 10:43 AM
    nicolasgourry
    J'y avais pensé et j'ai même dl le jeu Game Pass mais finalement, trop pris par Splatoon, Halo et Marvel Tokon en urgence avant canicule et je dois ensuite partir une semaine (dans la famille, j'aurais le pc, mais pas de consoles sous la main).

    Je vais peut-être même devoir passer outre Beast of Reincarnation qui tombe en plein milieu.
    nicolasgourry posted the 07/25/2026 at 10:46 AM
    shanks ok je comprends.
    scout posted the 07/25/2026 at 11:46 AM
    pas de sortie en boîte prévue ? j'ai bien aimé la démo
    wazaaabi posted the 07/25/2026 at 12:11 PM
    C’est un jeu vraiment sympa . Pas simple faut etre vif mais ça change .
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