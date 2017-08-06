description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Fireshine Games
Développeur : Undercoders
Genre : Action
Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Portugais / Coréen / Chinois.
Montez à bord de ce train défiant les lois de la gravité, et préparez-vous à vivre une aventure mouvementée pour vaincre la société Miraido, accompagné d'un groupe de marginaux à la personnalité explosive.
N'hésite pas à essayer la démo
J'y avais pensé et j'ai même dl le jeu Game Pass mais finalement, trop pris par Splatoon, Halo et Marvel Tokon en urgence avant canicule et je dois ensuite partir une semaine (dans la famille, j'aurais le pc, mais pas de consoles sous la main).
Je vais peut-être même devoir passer outre Beast of Reincarnation qui tombe en plein milieu.