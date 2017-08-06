Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Denshattack!
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name : Denshattack!
platform : PC
editor : Fireshine Games
developer : Undercovers
genre : autre
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/23/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Denshattack! / Trailer Accolades
Action





Éditeur : Fireshine Games
Développeur : Undercoders
Genre : Action
Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Portugais / Coréen / Chinois.

Montez à bord de ce train défiant les lois de la gravité, et préparez-vous à vivre une aventure mouvementée pour vaincre la société Miraido, accompagné d'un groupe de marginaux à la personnalité explosive.


Steam -Une démo disponible uniquement sur l'eShopde Nintendo-
Quelques tests :
OpenCritic 88% Gamekult 9/10 Gamergen 17/20 GAC 8,5/10 IGNFrance 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=0mZW5QpV53k
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    posted the 07/23/2026 at 08:00 AM by nicolasgourry
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