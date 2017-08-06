description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Fireshine Games
Développeur : Undercoders
Genre : Action
Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Portugais / Coréen / Chinois.
Montez à bord de ce train défiant les lois de la gravité, et préparez-vous à vivre une aventure mouvementée pour vaincre la société Miraido, accompagné d'un groupe de marginaux à la personnalité explosive.