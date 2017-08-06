Éditeur : Fireshine Games

Développeur : Undercoders

Genre : Action

Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Portugais / Coréen / Chinois.

Montez à bord de ce train défiant les lois de la gravité, et préparez-vous à vivre une aventure mouvementée pour vaincre la société Miraido, accompagné d'un groupe de marginaux à la personnalité explosive.