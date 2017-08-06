description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : AdHoc Studio
Développeur : AdHoc Studio
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/Switch/NS2
Prévu sur XSX
Date de sortie : 29 Juillet 2026
Langues : Japonais / Anglais / Portugais / Espagnol / Français / Allemand / Russe / Coréen / Chinois.
Vous incarnez Robert Robertson, alias Mecha Man, dont la méca-armure a été détruite lors d’un combat contre son ennemi juré, le contraignant à accepter un poste dans un centre de répartition de super-héros : non pas comme héros, mais comme répartiteur. Chargé de réhabiliter un groupe d’ex-super-vilains, vous devez gérer votre équipe tout en jonglant avec les relations de bureau et en reconstruisant votre armure pour avoir une chance de vous venger.
Bref tester via la télé tcl fire tv et luna .
Pas convaincue du tous. Pas accroché. Je me demande si l'intérêt de ce "jeux" ne réside pas dans sa vulgarité et sont côté nudités.....
Pas pour moi
Ça change de ce qu’on voit d’habitude
L’histoire est vraiment chouette et les choix ont vraiment une importance