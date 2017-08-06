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Dispatch
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name : Dispatch
platform : PC
editor : N.C
developer : Adhoc Studio
genre : Narration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/23/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[XSXIS] Dispatch / Date de sortie
Aventure




Éditeur : AdHoc Studio
Développeur : AdHoc Studio
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/Switch/NS2
Prévu sur XSX
Date de sortie : 29 Juillet 2026
Langues : Japonais / Anglais / Portugais / Espagnol / Français / Allemand / Russe / Coréen / Chinois.

Vous incarnez Robert Robertson, alias Mecha Man, dont la méca-armure a été détruite lors d’un combat contre son ennemi juré, le contraignant à accepter un poste dans un centre de répartition de super-héros : non pas comme héros, mais comme répartiteur. Chargé de réhabiliter un groupe d’ex-super-vilains, vous devez gérer votre équipe tout en jonglant avec les relations de bureau et en reconstruisant votre armure pour avoir une chance de vous venger.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 87% IGNFrance 9/10 ActuGaming 8,5/10 GAC 8,5/10 Gamekult 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=jCIfCODq2kQ
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    posted the 07/15/2026 at 04:35 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    cyr posted the 07/15/2026 at 07:28 PM
    Il etais ps sortir sur xbox? Et ben.

    Bref tester via la télé tcl fire tv et luna .

    Pas convaincue du tous. Pas accroché. Je me demande si l'intérêt de ce "jeux" ne réside pas dans sa vulgarité et sont côté nudités.....


    Pas pour moi
    mattewlogan posted the 07/23/2026 at 07:38 AM
    C’est vraiment un super jeu
    Ça change de ce qu’on voit d’habitude
    L’histoire est vraiment chouette et les choix ont vraiment une importance
    cail2 posted the 07/23/2026 at 08:25 AM
    Toujours pas de version boite prévue à ce jour ?
    bigfoot posted the 07/23/2026 at 11:00 AM
    Pour ceux que ça intéresse il est dispo gratis sur prime gaming via luna.
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