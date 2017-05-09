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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 06/07/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 370
visites since opening : 1390973
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Le résumé des informations du Gears E-Day Direct
Gears Of War : E-Day


Trailer officiel de Gameplay



Présentation de Gameplay



Gears Of War E-Day Direct



Gears Of War : E-Day a enfin fait sa grande présentation, lors du Xbox Showcase et du Gears Direct E-Day. En plus de l'annonce d'une édition Collector et de deux trailer de Gameplay, The Coalition nous a fournis une salve d'informations pour nous faire patienter jusqu'au 6 Octobre.




Les informations a retenir

- Monde le plus dense et le plus détaillé à ce jour

- Nouveau système de destruction peut faire s’effondrer des bâtiments entiers

- S’appuie encore plus sur des éléments d’horreur

- Le Lanzor à tronçonneuse sera jouable

- Système de mouvement repensé incluant de nouvelles mécaniques comme le glissement, le saut, l’escalade de murs, la couverture basse, et plus encore

- Se déroule dans la ville fictive de Kalona sur le cours de 3 jours (inspiré par la ville natale de The Coalition, Vancouver)

- Tout a été reconstruit de zéro incluant personnages, ennemis, animations, et son

- Préquel au Gears of War original

- Système de couverture amélioré pour un mouvement plus fluide

- Monde à grande échelle fluide divisé en quartiers, incluant rues linéaires et zones plus ouvertes

- Plus de verticalité grâce au nouveau système de mouvement

- Coop en campagne jusqu’à 4 joueurs et écran partagé à 2 joueurs

- Les Locustes peuvent surgir des trous sous vos pieds et des gouffres massifs peuvent engloutir des voitures

- Si vous revenez dans des zones, elles peuvent sembler complètement différentes, détruites et délabrées

- L’histoire est un mélange de catastrophes à grande échelle et de relations personnelles

- La campagne est jouée du point de vue de la nouvelle Bravo Squad avec de nouveaux angles de caméra cinématographiques

- La version XBOX aura 4K et un ray tracing à 60 FPS en campagne et jusqu’à 120 FPS en multijoueur

- Fidélité des matériaux et des personnages « dépasse largement » tout ce qui a été fait avant dans Gears

- Chaque modèle de personnage compte plus de 350 formes faciales

- Le modèle de personnage de Marcus a plus de détails dans ses cils que l’ensemble du modèle de personnage dans le Gears of War original

- Les Locustes sont plus intenses que jamais auparavant

- Nouveau système de gore et de démembrement

- Nouvelles armes incluant le Fusil à Pompe Incinérateur et un lance-grenades perforant blindages que vous pouvez tenir pour le faire exploser

- Armes de retour repensées

- Mode multijoueur en ligne de retour avec de nouvelles cartes et une feuille de route saisonnière

- Nouveau mode PVE Horde Siege - mode à 12 joueurs où les trois escouades travaillent ensemble pour abattre boss et ennemis

- Une beta aura lieu le week-end du 6 Aout

- Sortie le 6 octobre en exclusivité console XBOX et sur PC












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    link49, raoh38, shima, spartan1985, torotoro59, walterwhite, yanssou
    posted the 06/07/2026 at 09:35 PM by negan
    comments (10)
    zboubi480 posted the 06/07/2026 at 09:39 PM
    Bon bah à partir du 6 octobre, c'est reparti pour des mois de Gears of War et que ca va faire du bien
    ravyxxs posted the 06/07/2026 at 09:41 PM
    Rarement vu un jeu avec autant d'interaction avec le décors. MGSV c'était le goat des mouvements, là c'est certes pas la même, mais ça bouge. A voir, prometteur, j'ai juste pas aimer l'immersion et le réalisme vis à vis de la situation qui est le coeur du jeu, E-DAY ! Ils se font niquer littéralement, jamais vu un truc comme ça !!! Y a aucune peur ni surprise dans les voix, à croire que ça bute du Locuste tous les matins depuis petit
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 09:42 PM


    Combien de maps en multi ?
    nobleswan posted the 06/07/2026 at 09:42 PM
    Lui c'est achat pas de Game Pass on va le soutenir bien comme il faut. De toute façon j'ai plus le Game Pass
    raoh38 posted the 06/07/2026 at 09:42 PM
    A marquer d'un fer rouge : tu peux enfin exécuter les boomer
    negan posted the 06/07/2026 at 09:44 PM
    walterwhite Pour l'heure on sait pas mais tu connais la communication avec eux, maintenant que c'est lancer on aura des billes chaque mois jusqu'au launch
    spartan1985 posted the 06/08/2026 at 12:33 AM
    Le mode Horde à 12 joueurs !
    superpanda2 posted the 06/08/2026 at 06:01 AM
    Oui, si la scène montrée est l’émergence , ça m’a aussi surpris l'assurance des persos
    zanpa posted the 06/08/2026 at 06:56 AM
    ravyxxs c’est ca ! Genre c’est normal, on est pas choqué de voir des locuste sortir de terre … ça casse un peu l’immersion
    marcus62 posted the 06/08/2026 at 08:16 AM
    Autant la séquence de gameplay montré en début du showcase m'a un peu déçu (sans doute la séquence choisie), autant, j'ai beaucoup apprécié sa présentation détaillée après le showcase.

    On retrouve vraiment l'ambiance et la DA des premiers Gears de la trilogie initiale (surtout le 1, logique vu que cela se produit avant le 1 ) que j'avais adoré et ça c'est une bonne chose ! Depuis Gears of War 3, les opus m'ont beaucoup déçus -- avis personnel -- (sans pour autant être mauvais attention) et j'ai l'impression que la licence a perdu de son prestige depuis la trilogie initiale avec Epic Games. Mais je sens que ce Gears E-Day va remettre Gears au top

    Ce sera day one sur XSX ! Via le GP.
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