Gears Of War : E-Day a enfin fait sa grande présentation, lors du Xbox Showcase et du Gears Direct E-Day. En plus de l'annonce d'une édition Collector et de deux trailer de Gameplay, The Coalition nous a fournis une salve d'informations pour nous faire patienter jusqu'au 6 Octobre.
Les informations a retenir
- Monde le plus dense et le plus détaillé à ce jour
- Nouveau système de destruction peut faire s’effondrer des bâtiments entiers
- S’appuie encore plus sur des éléments d’horreur
- Le Lanzor à tronçonneuse sera jouable
- Système de mouvement repensé incluant de nouvelles mécaniques comme le glissement, le saut, l’escalade de murs, la couverture basse, et plus encore
- Se déroule dans la ville fictive de Kalona sur le cours de 3 jours (inspiré par la ville natale de The Coalition, Vancouver)
- Tout a été reconstruit de zéro incluant personnages, ennemis, animations, et son
- Préquel au Gears of War original
- Système de couverture amélioré pour un mouvement plus fluide
- Monde à grande échelle fluide divisé en quartiers, incluant rues linéaires et zones plus ouvertes
- Plus de verticalité grâce au nouveau système de mouvement
- Coop en campagne jusqu’à 4 joueurs et écran partagé à 2 joueurs
- Les Locustes peuvent surgir des trous sous vos pieds et des gouffres massifs peuvent engloutir des voitures
- Si vous revenez dans des zones, elles peuvent sembler complètement différentes, détruites et délabrées
- L’histoire est un mélange de catastrophes à grande échelle et de relations personnelles
- La campagne est jouée du point de vue de la nouvelle Bravo Squad avec de nouveaux angles de caméra cinématographiques
- La version XBOX aura 4K et un ray tracing à 60 FPS en campagne et jusqu’à 120 FPS en multijoueur
- Fidélité des matériaux et des personnages « dépasse largement » tout ce qui a été fait avant dans Gears
- Chaque modèle de personnage compte plus de 350 formes faciales
- Le modèle de personnage de Marcus a plus de détails dans ses cils que l’ensemble du modèle de personnage dans le Gears of War original
- Les Locustes sont plus intenses que jamais auparavant
- Nouveau système de gore et de démembrement
- Nouvelles armes incluant le Fusil à Pompe Incinérateur et un lance-grenades perforant blindages que vous pouvez tenir pour le faire exploser
- Armes de retour repensées
- Mode multijoueur en ligne de retour avec de nouvelles cartes et une feuille de route saisonnière
- Nouveau mode PVE Horde Siege - mode à 12 joueurs où les trois escouades travaillent ensemble pour abattre boss et ennemis
- Une beta aura lieu le week-end du 6 Aout
- Sortie le 6 octobre en exclusivité console XBOX et sur PC
Combien de maps en multi ?
On retrouve vraiment l'ambiance et la DA des premiers Gears de la trilogie initiale (surtout le 1, logique vu que cela se produit avant le 1 ) que j'avais adoré et ça c'est une bonne chose ! Depuis Gears of War 3, les opus m'ont beaucoup déçus -- avis personnel -- (sans pour autant être mauvais attention) et j'ai l'impression que la licence a perdu de son prestige depuis la trilogie initiale avec Epic Games. Mais je sens que ce Gears E-Day va remettre Gears au top
Ce sera day one sur XSX ! Via le GP.