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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 06/07/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 370
visites since opening : 1388886
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Le résumé des informations du Gears E-Day Direct
Gears Of War : E-Day


Trailer officiel de Gameplay



Présentation de Gameplay



Gears Of War E-Day Direct



Gears Of War : E-Day a enfin fait sa grande présentation, lors du Xbox Showcase et du Gears Direct E-Day. En plus de l'annonce d'une édition Collector et de deux trailer de Gameplay, The Coalition nous a fournis une salve d'informations pour nous faire patienter jusqu'au 6 Octobre.




Les informations a retenir

- Monde le plus dense et le plus détaillé à ce jour

- Nouveau système de destruction peut faire s’effondrer des bâtiments entiers

- S’appuie encore plus sur des éléments d’horreur

- Le Lanzor à tronçonneuse sera jouable

- Système de mouvement repensé incluant de nouvelles mécaniques comme le glissement, le saut, l’escalade de murs, la couverture basse, et plus encore

- Se déroule dans la ville fictive de Kalona sur le cours de 3 jours (inspiré par la ville natale de The Coalition, Vancouver)

- Tout a été reconstruit de zéro incluant personnages, ennemis, animations, et son

- Préquel au Gears of War original

- Système de couverture amélioré pour un mouvement plus fluide

- Monde à grande échelle fluide divisé en quartiers, incluant rues linéaires et zones plus ouvertes

- Plus de verticalité grâce au nouveau système de mouvement

- Coop en campagne jusqu’à 4 joueurs et écran partagé à 2 joueurs

- Les Locustes peuvent surgir des trous sous vos pieds et des gouffres massifs peuvent engloutir des voitures

- Si vous revenez dans des zones, elles peuvent sembler complètement différentes, détruites et délabrées

- L’histoire est un mélange de catastrophes à grande échelle et de relations personnelles

- La campagne est jouée du point de vue de la nouvelle Bravo Squad avec de nouveaux angles de caméra cinématographiques

- La version XBOX aura 4K et un ray tracing à 60 FPS en campagne et jusqu’à 120 FPS en multijoueur

- Fidélité des matériaux et des personnages « dépasse largement » tout ce qui a été fait avant dans Gears

- Chaque modèle de personnage compte plus de 350 formes faciales

- Le modèle de personnage de Marcus a plus de détails dans ses cils que l’ensemble du modèle de personnage dans le Gears of War original

- Les Locustes sont plus intenses que jamais auparavant

- Nouveau système de gore et de démembrement

- Nouvelles armes incluant le Fusil à Pompe Incinérateur et un lance-grenades perforant blindages que vous pouvez tenir pour le faire exploser

- Armes de retour repensées

- Mode multijoueur en ligne de retour avec de nouvelles cartes et une feuille de route saisonnière

- Nouveau mode PVE Horde Siege - mode à 12 joueurs où les trois escouades travaillent ensemble pour abattre boss et ennemis

- Une beta aura lieu le weekend du 6 Aout

- Sortie le 6 octobre en exclusivité console XBOX et sur PC












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    torotoro59
    posted the 06/07/2026 at 09:35 PM by negan
    comments (1)
    zboubi480 posted the 06/07/2026 at 09:39 PM
    Bon bah à partir du 6 octobre, c'est reparti pour des mois de Gears of War et que ca va faire du bien
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