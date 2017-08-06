description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Ivy Road
Genre : Aventure/Simulation/Narratif
Disponible sur PC/PS5/XSX
Prévu sur NS2
Date de sortie : 23 Juin 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois.
En incarnant une combattante déchue nommée Alta, vous gérez un salon de thé dans une forêt magique et vous vous occupez des clients de passage. Mais Alta n’a pas envie d’être là. Et si elle s’en va, le salon de thé ne sera plus qu’un souvenir lointain et douloureux.