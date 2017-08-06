Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Ivy Road

Genre : Aventure/Simulation/Narratif

Disponible sur PC/PS5/XSX

Prévu sur NS2

Date de sortie : 23 Juin 2026

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois.



iam8bit

-NS2 format Non GKC-

En incarnant une combattante déchue nommée Alta, vous gérez un salon de thé dans une forêt magique et vous vous occupez des clients de passage. Mais Alta n’a pas envie d’être là. Et si elle s’en va, le salon de thé ne sera plus qu’un souvenir lointain et douloureux.