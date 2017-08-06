Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Annapurna Interactive
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/12/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PS5/NS2] Wanderstop / Boîte
Aventure





Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Ivy Road
Genre : Aventure/Simulation/Narratif
Disponible sur PC/PS5/XSX
Prévu sur NS2
Date de sortie : 23 Juin 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois.

En incarnant une combattante déchue nommée Alta, vous gérez un salon de thé dans une forêt magique et vous vous occupez des clients de passage. Mais Alta n’a pas envie d’être là. Et si elle s’en va, le salon de thé ne sera plus qu’un souvenir lointain et douloureux.


iam8bit
-NS2 format Non GKC-



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 81%
https://www.youtube.com/watch?v=1rDEoERCjTc
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    posted the 05/12/2026 at 05:30 PM by nicolasgourry
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