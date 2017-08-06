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11 Bit Studios
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name : 11 Bit Studios
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/09/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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Frostpunk aussi sur Switch
Gestion





Éditeur : 11 bit studios
Développeur : 11 bit studios
Genre : Gestion
Disponible sur PC/PS4/XOne
Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Polonais/Russe/Chinois/Portugais/Turc/Italien/Japonais/Coréen

Par les créateurs de : This War of Mine
Dans un futur où le froid règne, des habitants tentent de survivre à l'aide de la technologie à vapeur.


Jakub Stokalski :
« J'adore Frostpunk parce que vous portez toujours en vous le poids des décisions difficiles que vous prenez et toute la culpabilité qui va avec »
« Bientôt, vous pourrez faire cela littéralement, car Frostpunk arrive sur Nintendo Switch. C'est exact : tout le gameplay passionnant et la tension morale qui en ont fait un classique moderne seront prêts à être dégustés en déplacement. En tant que designer principal du Frostpunk original et co-réalisateur de la suite, pouvoir apporter ce jeu à un si grand nombre d'entre vous est un rêve qui devient réalité. C'est l'aboutissement parfait de ce voyage. »
Gematsu



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Steam
Quelques tests de la version PC :
IGN 9/10 Gamespot 9/10 JVC 16/20 JeuxActu 16/20 Gameblog 8/10 Gamekult 7/10
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    posted the 04/06/2026 at 07:20 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    5120x2880 posted the 04/06/2026 at 07:22 PM
    Pourquoi le 1 ? Il a presque 10 ans et coûte 2 balles sur Steam le jeu
    nicolasgourry posted the 04/06/2026 at 07:30 PM
    5120x2880 Peut-être qu'ils préparent le terrain pour le "2" sur la version NS2 (avec une fonction "souris", ce serait un vrai plus). Comme ça, tu pourras jouer aux 1 et 2 sur le même support via la rétrocompatibilité. Et lors de sa sortie, une mise à niveau (NS2 Edition) pourrait par exemple ajouter cette fameuse fonction "souris".
    5120x2880 posted the 04/07/2026 at 12:45 AM
    nicolasgourry En tout cas si le tactile est bien intégré, ça doit être très sympa.
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