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Super Meat Boy 3D
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name : Super Meat Boy 3D
platform : PC
editor : N.C
developer : Team Meat
genre : plates-formes
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/03/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Super Meat Boy 3D / Lancement
Plateforme





Éditeur : Headup
Développeur : Sluggerfly / Team Meat
Genre : Plateforme
Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Portugais / Italien / Arabe / Danois / Néerlandais / Finnois / Norvégien / Polonais / Suédois / Chinois / Turc / Ukrainien.

Pour sauver sa chère et tendre, notre héros protéiné devra sacrifier son bien-être et sauter depuis des murs, au-dessus de marées de scies circulaires et à travers des grottes délabrées et des mares de vieilles ordures : le tout, en 3D !


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 76% Gamekult 6/10
https://www.youtube.com/watch?v=9E4K-m6tKHY
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    linkart, gareauxloups
    posted the 04/01/2026 at 08:20 AM by nicolasgourry
    comments (3)
    fuu posted the 04/01/2026 at 09:29 AM
    le passage à la 3D à clairement fait baissé la DA et le gameplay si particulier des épisodes 2D
    neetsen posted the 04/01/2026 at 11:03 AM
    j'ai plus l'impression qu'il n'y a que 3d que le titre et l'apparence mais foncièrement le gameplay restera sur un gameplay en 2d
    à la Pandemonium (oui je sais le comparo est daté)
    bennj posted the 04/02/2026 at 07:15 AM
    neetsen pour le peu que j'y ai joué a la Gamescom l'année dernière ca se jouait aussi sur plusieurs plans et sur la profondeur.
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