Même si l'on supposait depuis longtemps que Gears of War: E-Day allait sortir l'année prochaine, le jeu n'avait pas encore reçu de date de sortie officielle de la part de Xbox, jusqu'à présent. En effet, une nouvelle publicité pour le Game Pass diffusée pour la première fois lors des Game Awards a confirmé que Gears: E-Day sortira bel et bien en 2026 ( voir ci-dessous ) .
Sur une image partagée sur le compte Gears of War X ne contenant aucun spoiler et représentant simplement le crâne emblématique de la licence sur fond de nuances rouges et noires inquiétantes, The Coalition confirme aussi la date de sortie prévue pour 2026.
Gears Of War E-Day est prévu sur XS/X, PC et Day One dans le Xbox Game Pass .