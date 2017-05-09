profile
Gears of War : E-Day
name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
Gears of War France
Likers
name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 12/12/2025
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 359
visites since opening : 1308045
subscribers : 13
bloggers : 1
Gears Of War : E-Day est toujours prévu pour 2026
Gears Of War : E-Day




Même si l'on supposait depuis longtemps que Gears of War: E-Day allait sortir l'année prochaine, le jeu n'avait pas encore reçu de date de sortie officielle de la part de Xbox, jusqu'à présent. En effet, une nouvelle publicité pour le Game Pass diffusée pour la première fois lors des Game Awards a confirmé que Gears: E-Day sortira bel et bien en 2026 ( voir ci-dessous ) .





Sur une image partagée sur le compte Gears of War X ne contenant aucun spoiler et représentant simplement le crâne emblématique de la licence sur fond de nuances rouges et noires inquiétantes, The Coalition confirme aussi la date de sortie prévue pour 2026.




Gears Of War E-Day est prévu sur XS/X, PC et Day One dans le Xbox Game Pass .

    link49, roivas, idd, torotoro59, junaldinho, ouken
    posted the 12/12/2025 at 07:52 PM by negan
    comments (6)
    skuldleif posted the 12/12/2025 at 08:29 PM
    reste plus qu'a confirmer fable et on est bon
    torotoro59 posted the 12/12/2025 at 08:45 PM
    Pareil
    negan posted the 12/12/2025 at 09:12 PM
    skuldleif Fable c'est pour janvier, si pas de date dans 1 mois ca va partir en 2027
    mafacenligne posted the 12/13/2025 at 11:01 AM
    c'est donc apparement un préquelle , et donc bien gore , vivement !
    vyse posted the 12/13/2025 at 11:19 AM
    mafacenligne oui l'e-day c'est l'équivalent de reach pour halo, c'est la première apparition de la menace locuste
    skuldleif posted the 12/13/2025 at 02:00 PM
    negan yes , apres si ils disent fin 2026
