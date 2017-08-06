profile
DONTNOD
DONTNOD
L'univers de
L'univers de "l'indé"
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[PC/PS5/XSX] The Lonesome Guild / Date
Action





Éditeur : DON'T NOD
Développeur : Tiny Bull Studios
Genre : Action/RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 23 Octobre 2025
Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Chinois.

Dans un monde rongé par la solitude, seule l'amitié peut apporter une lueur d'espoir et changer le cours des choses.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=FT0k7V4rj4Y
    gareauxloups
    posted the 09/01/2025 at 08:05 AM by nicolasgourry
    comments (5)
    malroth posted the 09/01/2025 at 10:10 AM
    merci, je testerai la demo
    malroth posted the 09/01/2025 at 10:58 AM
    putain j'ADORE le jeu en fait

    j'ai stop la démo car finalement je compte faire le jeu, la demo m'a assez plu pour en voir d'avantage.

    c'est typiquement le genre de jeu que je veux parfois, prise en main facile, il ne te prends pas la tete, agreable. franchement top.

    merci bcp pour la découverte

    ça ne sera pas day one car malhereusement pour lui il sort le meme jour que Tormented Souls 2 (ma plus grosse attente avec Silksong).

    mais je le ferai en novembre du coup.

    maintenant je vais tester une autre démo "Otherskin"

    et si jamais vous voulez une démo 100% fun que j'ai decouvert hier c'est " Acts Of Blood"

    si tu veux en faire un article dessus pour le faire connaitre à la comu ça serait cool, moi je suis pas doué pour les articles comme ça ^^
    jackfrost posted the 09/01/2025 at 05:31 PM
    malroth on peut jouer en coop local ?
    malroth posted the 09/01/2025 at 05:44 PM
    jackfrost ah je sais pas, j'ai joué solo.

    à mon avis non, car sur la page steam c'est indiqué "solo" uniquement. N'hesites pas à tester ou voir une video YouTube de la démo si tu peux pas test sur pc.
    jackfrost posted the 09/01/2025 at 09:51 PM
    malroth merci de l'info.
