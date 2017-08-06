description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
j'ai stop la démo car finalement je compte faire le jeu, la demo m'a assez plu pour en voir d'avantage.
c'est typiquement le genre de jeu que je veux parfois, prise en main facile, il ne te prends pas la tete, agreable. franchement top.
merci bcp pour la découverte
ça ne sera pas day one car malhereusement pour lui il sort le meme jour que Tormented Souls 2 (ma plus grosse attente avec Silksong).
mais je le ferai en novembre du coup.
maintenant je vais tester une autre démo "Otherskin"
et si jamais vous voulez une démo 100% fun que j'ai decouvert hier c'est " Acts Of Blood"
si tu veux en faire un article dessus pour le faire connaitre à la comu ça serait cool, moi je suis pas doué pour les articles comme ça ^^
à mon avis non, car sur la page steam c'est indiqué "solo" uniquement. N'hesites pas à tester ou voir une video YouTube de la démo si tu peux pas test sur pc.