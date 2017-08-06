Éditeur : DON'T NOD

Développeur : Tiny Bull Studios

Genre : Action/RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 23 Octobre 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Chinois.

Dans un monde rongé par la solitude, seule l'amitié peut apporter une lueur d'espoir et changer le cours des choses.