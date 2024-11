Éditeur : PQube

Développeur : CIRCLEfromDOT

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Coréen / Portugais / Ukrainien / Japonais / Finnois / Italien / Allemand / Espagnol / Russe / Chinois.

Vous êtes un ancien soldat devenu homme à tout faire des bas-fonds, chargé de protéger une fille possédant le pouvoir de mettre la ville en danger. Avec votre prothèse de combat militaire 'War Hand', le couteau à ciblage automatique 'Quantum Knife', et l'arme de votre choix, éliminez les ennemis et protégez la fille. Opposez-vous au plan de votre ancien camarade et écrasez sa volonté corrompue. Vous êtes plus rapide et plus fort que n'importe quelle bête.