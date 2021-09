Editeur : Raw Fury

Développeur : Shedworks

Genre : Aventure

Prévu sur PC/XSX/XOne

Date de sortie : 23 Septembre 2021

Langue : Anglais.

Le jeu s’inspire de l'univers de Möbius Embarquez pour un inoubliable voyage en incarnant Sable au cours de sa quête initiatique, qui la conduira dans des déserts immenses et des paysages fascinants ornés de carcasses de vaisseaux spatiaux et de vestiges de merveilles d'un lointain passé.Explorez les dunes sur votre aérocycle, gravissez des ruines monumentales et croisez d'autres nomades, tout en découvrant les mystères enfouis de ce monde et en apprenant qui Sable est vraiment derrière son masque.Plongez dans le monde de Sable et explorez-le à votre guise, en profitant de sa direction artistique unique et de sa bande originale composée par Japanese Breakfast. Ses secrets n'attendent que d'être découverts. Plongez sans crainte dans cet univers.