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Koei Tecmo et leur partenaire SpiralAI ont misé juste avec RyzaChat: AI, qui a été un succès au Japon au point que la sortie du jeu mobile avait été reporté de quelques jours, et que des malins continuent aujourd'hui à détourner l'IA générative pour faire dire ce qu'ils veulent à la jeune innocente (et fictive) Ryza.C'est donc au TGS actuellement en cours que les deux entreprises ont annoncé une nouvelle application avec interface type ChatGPT : SophieChat: AI, avec l'héroïne d'Atelier Sophie et dont le jeu mobile se déroule dans les évènements du quatrième opus de l'arc Mysterious.Tout comme RyzaChat: AI, le jeu mobile permettra au joueur de vivre une aventure d'alchimiste dans l'univers d'Atelier Sophie et d'interagir avec l'héroïne façon ChatGPT et où votre relation pour évoluer.Si le jeu RyzaChat: AI est désormais disponibles en anglais, Koei Tecmo ont également annoncé que de nouvelles tenues pour Ryza allaient bientôt arriver.