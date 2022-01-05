Koei Tecmo et leur partenaire SpiralAI ont misé juste avec RyzaChat: AI, qui a été un succès au Japon au point que la sortie du jeu mobile avait été reporté de quelques jours, et que des malins continuent aujourd'hui à détourner l'IA générative pour faire dire ce qu'ils veulent à la jeune innocente (et fictive) Ryza.
C'est donc au TGS actuellement en cours que les deux entreprises ont annoncé une nouvelle application avec interface type ChatGPT : SophieChat: AI, avec l'héroïne d'Atelier Sophie et dont le jeu mobile se déroule dans les évènements du quatrième opus de l'arc Mysterious.
Tout comme RyzaChat: AI, le jeu mobile permettra au joueur de vivre une aventure d'alchimiste dans l'univers d'Atelier Sophie et d'interagir avec l'héroïne façon ChatGPT et où votre relation pour évoluer.
Si le jeu RyzaChat: AI est désormais disponibles en anglais, Koei Tecmo ont également annoncé que de nouvelles tenues pour Ryza allaient bientôt arriver.
J'informe sur des waifus du mieux que je peux et ça me suffit. Que des mecs comme Shohei Sato soient clairement des "anti-woke" ce que je ne m'identifie pas pourtant dans ma critique contre le mouvement DEI (parce qu'on n'est pas aidé avec des cons pareils), je m'en fous.
Parce que déjà que sans IA cet appli est un peu triste
Les visual novel c'est plus ce que c'etait