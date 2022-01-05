profile
Koei Tecmo
30
Likers
name : Koei Tecmo
official website : http://www.tecmo.co.jp
group information
Waifukyo
11
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/18/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 448
visites since opening : 957513
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Ça se multiplie ! Après RyzaChat AI, voici SophieChat AI (Atelier Sophie)
Actualité
Koei Tecmo et leur partenaire SpiralAI ont misé juste avec RyzaChat: AI, qui a été un succès au Japon au point que la sortie du jeu mobile avait été reporté de quelques jours, et que des malins continuent aujourd'hui à détourner l'IA générative pour faire dire ce qu'ils veulent à la jeune innocente (et fictive) Ryza.



C'est donc au TGS actuellement en cours que les deux entreprises ont annoncé une nouvelle application avec interface type ChatGPT : SophieChat: AI, avec l'héroïne d'Atelier Sophie et dont le jeu mobile se déroule dans les évènements du quatrième opus de l'arc Mysterious.

Tout comme RyzaChat: AI, le jeu mobile permettra au joueur de vivre une aventure d'alchimiste dans l'univers d'Atelier Sophie et d'interagir avec l'héroïne façon ChatGPT et où votre relation pour évoluer.



Si le jeu RyzaChat: AI est désormais disponibles en anglais, Koei Tecmo ont également annoncé que de nouvelles tenues pour Ryza allaient bientôt arriver.

Automaton - https://automaton-media.com/en/news/ryzachatai-developers-announce-atelier-sophie-ai-chat-rpg/
    tags : gust koei tecmo atelier sophie
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/18/2026 at 08:29 AM by masharu
    comments (4)
    kikoo31 posted the 09/18/2026 at 09:13 AM
    Je croyais que t'étais contre toute forme de IA ??
    masharu posted the 09/18/2026 at 09:24 AM
    kikoo31 Et je t'ai déjà répondu que mon sens du journalisme est au dessus de mon opinion sur le sujet.

    J'informe sur des waifus du mieux que je peux et ça me suffit. Que des mecs comme Shohei Sato soient clairement des "anti-woke" ce que je ne m'identifie pas pourtant dans ma critique contre le mouvement DEI (parce qu'on n'est pas aidé avec des cons pareils), je m'en fous.
    pimoody posted the 09/18/2026 at 09:36 AM
    C'est que le début.
    kikoo31 posted the 09/18/2026 at 09:48 AM
    masharu d'accord

    Parce que déjà que sans IA cet appli est un peu triste

    Les visual novel c'est plus ce que c'etait
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo