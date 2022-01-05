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Lollipop Chainsaw 2 BACK2BACK
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name : Lollipop Chainsaw 2 BACK2BACK
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : JP Games
genre : action
other versions : PC
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/18/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Dragami Games revient sur la création d'une suite à Lollipop Chainsaw
Actualité


Via l'évènement d'interview tenue par SEGA durant le TGS pour soutenir les jeux tiers, Dragami Games via son fondateur Shohei Sato a expliqué les contours sur la création d'une suite à Lollipop Chainsaw 14 ans après sa sortie sur PS3/X360.

On le savait déjà, mais le président de Nada Holdings qui est une entreprise tawainaise se spécialisant dans l'investissement de manga et anime est un fan de Lollipop Chainsaw et a donc investit pour la création d'une suite après l'annonce du remaster du premier opus.

Dragami Games ont 3 objectifs personnels avec cette suite, dont permettre à Juliet Starling l'héroïne de passer d'un "star" à une "superstar". Pour ça les développeurs comptent bien diversifier les apparences que pourra prendre Juliet afin d'attirer de nouveaux fans.



Les développeurs veulent également aller plus loin dans l'exubérance qu'était le premier opus qui posait un scénario kitch dans une base horrifique. Enfin, dernier objectif c'est rendre le jeu encore plus fun tout en conservant ce qui fait le charme de Juliet et le sel de Lollipop Chainsaw.

Si certains ont été surpris par les tons plus édulcoré en découvrant les premières images du jeu, Dragami Games promet de progressivement dévoiler le coté "extrême" que va proposer cette suite.



Sinon, on a appris que Back2Back est développé sous Unreal Engine comme vous pouvez le voir ci-dessus, mais UE4 ou UE5 ça n'a pas été précisé.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/lollipop-chainsaw-2-back2back-is-already-99-complete-developers-say-theyre-doubling-down-on-original-games-cute-and-crazy-vibe/
    tags : lollipop chainsaw dragami games back2back
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    sardinecannibale
    posted the 09/18/2026 at 09:20 AM by masharu
    comments (1)
    sardinecannibale posted the 09/18/2026 at 09:52 AM
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