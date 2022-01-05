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Via l'évènement d'interview tenue par SEGA durant le TGS pour soutenir les jeux tiers, Dragami Games via son fondateur Shohei Sato a expliqué les contours sur la création d'une suite à Lollipop Chainsaw 14 ans après sa sortie sur PS3/X360.On le savait déjà, mais le président de Nada Holdings qui est une entreprise tawainaise se spécialisant dans l'investissement de manga et anime est un fan de Lollipop Chainsaw et a donc investit pour la création d'une suite après l'annonce du remaster du premier opus.Dragami Games ont 3 objectifs personnels avec cette suite, dont permettre à Juliet Starling l'héroïne de passer d'un "star" à une "superstar". Pour ça les développeurs comptent bien diversifier les apparences que pourra prendre Juliet afin d'attirer de nouveaux fans.Les développeurs veulent également aller plus loin dans l'exubérance qu'était le premier opus qui posait un scénario kitch dans une base horrifique. Enfin, dernier objectif c'est rendre le jeu encore plus fun tout en conservant ce qui fait le charme de Juliet et le sel de Lollipop Chainsaw.Si certains ont été surpris par les tons plus édulcoré en découvrant les premières images du jeu, Dragami Games promet de progressivement dévoiler le coté "extrême" que va proposer cette suite.Sinon, on a appris que Back2Back est développé sous Unreal Engine comme vous pouvez le voir ci-dessus, mais UE4 ou UE5 ça n'a pas été précisé.