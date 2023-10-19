L’histoire de Falcom, c’est avant tout les débuts de carrière de cet homme : Masayuki Kato.
Né en mars 1946, Masayuki Kato commence sa vie professionnelle dans le secteur de l'automobile, et plus particulièrement pour le constructeur Hino Motors, jusqu’au début des années 80.
Fasciné par la technologie de l’ordinateur Apple II pendant son activité professionnelle, Kato se le procure rapidement afin de développer des jeux vidéo accessibles pour son fils de cinq ans.
Ce qui n'était au départ qu'un passe-temps s'est finalement transformé en ambition de pouvoir développer ses propres jeux, et après avoir ouvert son propre magasin d’informatique, il crée, le 9 mars 1981, la société Falcom (le nom est une référence au Millennium Falcon de Star Wars).
Quatre mois plus tard, en juillet, la première boutique informatique de Falcom « Computer Land Tachigawa », est inaugurée par Kato et son épouse, qui en assurent seuls le fonctionnement. En se consacrant à la vente de produits Apple et à son aspect cybercafé, la boutique devient rapidement un lieu de convivialité pour les passionnés et les programmeurs amateurs.
Impressionné par un certain Galactic Wars, un jeu développé par le client fidèle Yoshio Kiya, Kato décide de le vendre dans son magasin en 1982 en échange d'une imprimante, marquant ainsi les débuts de Falcom avec un titre disponible uniquement sur demande.
En 1983, Falcom commercialise au Computer Land Tachigawa dix titres variés dont les droits avaient été obtenus par Kato auprès de ses clients habituels. Avec cet argent des ventes Falcom recrute ses premiers développeurs en 1984 dont Yoshio Kiya qui développera la même année un certain action-RPG nommé Dragon Slayer, l’étendard du genre qui a servi de prototype à d'autres séries comme Ys ou The Legend of Zelda.
C'est en octobre 1985 que le succès arrive avec la sortie de Dragon Slayer II : Xanadu. Avec 400 000 unités vendues au Japon, le titre bat tous les records et fait de Falcom un acteur incontournable du jeu vidéo sur PC.
En tant que fondateur et premier président de Nihon Falcom, Masayuki Kato s'est imposé comme un acteur clé du développement de jeux vidéo ; bien entouré par des créateurs comme Yoshio Kiya et Masaya Hashimoto (co-créateur d'Ys), il a aussi grandement contribué à la promotion de la musique de jeu vidéo en mettant en lumière des compositeurs comme Yuzo Koshiro.
Il a d’ailleurs maintenu l'indépendance financière de Falcom, refusant tout endettement afin de privilégier une structure qui garantit la liberté artistique du studio. Grâce à sa vision, il a contribué de manière significative à des piliers du RPG japonais comme Ys, The Legend of Heroes ainsi que l'immense série des Trails.
Passant la main à Toshihiro Kondo qu’il nomme en 2007 à la tête de l'entreprise, Masayuki Kato s'est éteint le 15 décembre 2024 à l'âge de 78 ans, laissant derrière lui des œuvres marquantes et exceptionnelles qui perdureront à jamais.
Depuis ses débuts, Falcom se démarque en prenant le contre-pied des standards de l'industrie : plutôt que de miser par une prouesse technique ou par le grand spectacle, le studio privilégie une approche rigoureuse, concrétisée par des projets aboutis tout en offrant des expériences de jeu parfaitement maîtrisées.
L’une d’entre elle, The Legend of Heroes a vu le jour en 1989 en tant que spin-off de la série « Dragon Slayer » et vient de la volonté de Yoshio Kiya qui est lassé des jeux d'action à défilement horizontal. En s'appuyant sur les modèles de Final Fantasy et Dragon Quest, il a souhaité développer un RPG narratif au tour par tour. Plus tard, Legend of Heroes s'est finalement détaché de la série Dragon Slayer pour devenir une franchise à part entière, donnant naissance en 2004 à Trails in the Sky et à toute la lignée des Trails.
Et c’est dès le début des années 2000, que Falcom a mandaté une jeune équipe, incluant le futur président Toshihiro Kondo et Hideyoshi Takeiri, le scénariste principal, pour insuffler une nouvelle dynamique à sa franchise en bâtissant un univers vaste et cohérent où chaque titre contribue au récit d'une fresque narrative unique.
Lancé en juin 2004 sur PC, The Legend of Heroes VI: Sora no Kiseki s'est rapidement imposé comme un projet d'envergure, poussant Falcom à abandonner le numéro « VI » pour éviter de décourager les néophytes et à privilégier le nom Trails (Kiseki) pour définir la franchise.
Répondant à une volonté de renouveler les codes traditionnels du JRPG, l'idée était de créer une seule histoire, divisée en plusieurs arcs narratifs ou chaque jeu se suivent chronologiquement.
Falcom a bâti un univers d'une richesse et d'une cohérence inégalées dans le jeu vidéo, caractérisé par une évolution dynamique de sa géographie, de sa technologie et de sa politique.
Conçue pour s’inscrire dans la durée, la saga Trails ne cherche pas à séduire tout le monde, mais privilégie son public fidèle, tout en s’ouvrant aux nouveaux venus grâce aux récents remakes.