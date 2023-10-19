Plongez dans les coulisses de la version française de Détective Conan ! Redécouvrez la série

sous un angle rarement montré : le making-of de la VF.



Au programme : enregistrements, anecdotes de doublage, techniques vocales et bien plus

encore !



À l'honneur, tous les artisans de l’ombre sans lesquels nous n'aurions pas tous ces formidables

épisodes à vous faire découvrir.



Avec la participation de :



Bruno Mullenaerts (Shinichi Kûdo)

Marie-Line Landerwyn (Ran Môri/Mitsuhiko)

Thierry Janssen (Professeur Agasa/Genta)

Alexis Flamant (Directeur artistique)