Divers
Plongez dans les coulisses de la version française de Détective Conan ! Redécouvrez la série
sous un angle rarement montré : le making-of de la VF.
Au programme : enregistrements, anecdotes de doublage, techniques vocales et bien plus
encore !
À l'honneur, tous les artisans de l’ombre sans lesquels nous n'aurions pas tous ces formidables
épisodes à vous faire découvrir.
Avec la participation de :
Bruno Mullenaerts (Shinichi Kûdo)
Marie-Line Landerwyn (Ran Môri/Mitsuhiko)
Thierry Janssen (Professeur Agasa/Genta)
Alexis Flamant (Directeur artistique)
tags :
posted the 09/10/2026 at 06:48 PM by yanssou