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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/10/2026
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Détective Conan : le Making-of de la VF partie 1
Divers


Plongez dans les coulisses de la version française de Détective Conan ! Redécouvrez la série
sous un angle rarement montré : le making-of de la VF.

Au programme : enregistrements, anecdotes de doublage, techniques vocales et bien plus
encore !

À l'honneur, tous les artisans de l’ombre sans lesquels nous n'aurions pas tous ces formidables
épisodes à vous faire découvrir.

Avec la participation de :

Bruno Mullenaerts (Shinichi Kûdo)
Marie-Line Landerwyn (Ran Môri/Mitsuhiko)
Thierry Janssen (Professeur Agasa/Genta)
Alexis Flamant (Directeur artistique)
https://www.youtube.com/watch?v=l7t7uvpuir0
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    posted the 09/10/2026 at 06:48 PM by yanssou
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