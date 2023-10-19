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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 08/29/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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The Legend of Zelda : Ocarina of Time : un fanfilm réalisé par un animateur français
Divers


L'animateur français Hugo Greiner a récemment réalisé un court-métrage d'animation de « The Legend of Zelda: Ocarina of Time », qui a été entièrement dessiné à la main par ses soins.


"Aucune IA n’a été utilisée. Aucune rotoscopie ni 3D n’a été utilisée pour le processus d’animation (même les pierres spirituelles au début ; elles ont simplement été animées trèèès soigneusement.)

La 3D a été utilisée comme guide géométrique pour certaines parties de certains arrière-plans.

En tant qu’animateur 2D traditionnel professionnel, réaliser ce projet de A à Z, y compris la peinture numérique, le processus de colorisation et le montage sonore, a été un véritable défi."

Il y a certainement beaucoup d’imparfaits dans les domaines que je ne maîtrise pas, mais j’ai tout de même pris beaucoup de plaisir à y travailler pendant des mois !

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à le regarder que j’en ai eu à le réaliser."
https://www.youtube.com/watch?v=uy9j2yKK2FQ&t=171s
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    posted the 08/29/2026 at 12:47 PM by yanssou
    comments (2)
    mrvince posted the 08/29/2026 at 01:08 PM
    Très sympa. On veut la suite
    loganwolverine posted the 08/29/2026 at 01:40 PM
    Très jolie surtout quand on voit ce qu'il a fait tout seul ! Bravo Hugo !
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