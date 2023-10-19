L'animateur français Hugo Greiner a récemment réalisé un court-métrage d'animation de « The Legend of Zelda: Ocarina of Time », qui a été entièrement dessiné à la main par ses soins.

"Aucune IA n’a été utilisée. Aucune rotoscopie ni 3D n’a été utilisée pour le processus d’animation (même les pierres spirituelles au début ; elles ont simplement été animées trèèès soigneusement.)



La 3D a été utilisée comme guide géométrique pour certaines parties de certains arrière-plans.



En tant qu’animateur 2D traditionnel professionnel, réaliser ce projet de A à Z, y compris la peinture numérique, le processus de colorisation et le montage sonore, a été un véritable défi."



Il y a certainement beaucoup d’imparfaits dans les domaines que je ne maîtrise pas, mais j’ai tout de même pris beaucoup de plaisir à y travailler pendant des mois !



J’espère que vous prendrez autant de plaisir à le regarder que j’en ai eu à le réaliser."