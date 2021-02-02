Gameblog 9/10

GameWave 8,5/10

JV 15/20

ActuGaming 7,5/10

Gamekult 7/10

Jdg 7/10

Avec Resonance: A Plague Tale Legacy, Asobo Studio ne signe pas seulement une nouvelle œuvre majeure de son catalogue, il signe peut-être son meilleur jeu à ce jour. Proposant une aventure avec un grand A, ce préquel nous rappelle certaines des plus belles heures d’Uncharted et Tomb Raider, sans pour autant perdre tout ce qui fait la force et la singularité d’Asobo et A Plague Tale. Ce nouvel opus émerveille autant qu’il malmène, impressionne autant qu’il questionne, et laisse ainsi une marque indélébile une fois le bout du voyage atteint. Un jeu exceptionnel qui illustre plus que jamais le talent et l’identité de nos développeurs bordelais.Si la révélation de Resonance: A Plague Tale Legacy a fait sourciller certains joueurs, en raison de sa nouvelle direction et de son nouveau personnage principal, le spin-off est des plus réussis, manette en main.Grâce à sa narration, sa finesse d'écriture et son cadre spatio-temporel, Resonance: A Plague Tale Legacy propose une histoire prenante qui ne manque pas d'épique. Le personnage de Sophia, étant très bien joué par son interprète, est très intéressant, notamment au regard de son avenir avec Amicia et Hugo de Rune.Asobo Studio frappe un grand coup en proposant une aventure centrée, cette fois-ci, sur l'action et parvient à nous accrocher, grâce à des mécaniques simples mais bien exécutées. Avec un gameplay également orienté sur les énigmes, Resonance: A Plague Tale Legacy nous fait réfléchir, et ce, justement ainsi que sans trop nous aider.Si le périple sur l'île du Minotaure se veut un peu moins émotionnel que le deuxième opus A Plague Tale et ne profite pas d'un duo aussi fort que les enfants de Rune, Resonance: A Plague Tale Legacy est une très bonne expérience, qui profite, qui plus est, d'une bande originale sublime et d'une direction artistique époustouflante à de nombreux endroits.Au final, Resonance : A Plague Tale Legacy s'impose comme un bon titre et une expérience enrichissante pour quiconque souhaite explorer plus en profondeur l'univers qui entoure les aventures d'Amicia et d'Hugo. L'histoire met certes du temps à décoller, mais elle prend tout son sens durant la seconde moitié de l'aventure. Les équipes d'Asobo Studio ont fait preuve d'un grand respect envers la mythologie grecque, tout en s'accordant quelques libertés narratives nécessaires. Ces ajustements s'imbriquent d'ailleurs à merveille dans la formule globale du jeu, offrant un prolongement cohérent à la franchise. En revanche, la déception risque d'être au rendez-vous si vous cherchez en priorité un jeu d'action pur jus ou un gameplay particulièrement poussé. Le pari de tourner la formule vers des combats plus dynamiques ne fonctionne qu'à moitié. La rigidité des affrontements et le manque de renouvellement dans les mécaniques empêchent le titre de franchir un cap sur le plan de l'expérience de jeu. C'est un voyage aux côtés de Sophia en Crète qui reste agréable pour son atmosphère et son univers, mais qui montre vite ses limites manette en mains.Resonance : A Plague Tale Legacy est un spin-off totalement différent des deux premiers titres qui souffle aussi bien le chaud que le froid. S’il brille sans conteste par sa direction artistique somptueuse, sa bande-son immersive et la qualité de ses énigmes, le titre ne m’a pas convaincu sur d’autres axes majeurs. Le scénario, long à démarrer, finit par lier ses fils avec brio dans les derniers chapitres, mais souffre de relations entre personnages mal amenées et d’un binôme principal qui manque d’alchimie. Côté gameplay, si les phases de fuite et les combats de boss apportent de la tension, le système de combat classique s’avère trop rigide et répétitif. Ainsi, je le considère comme un titre visuellement marquant et techniquement irréprochable, mais freiné par des choix de game design en mi-teinteSans réinventer la roue, Resonance : A Plague Tale Legacy confirme l'insolente maestria technique d'Asobo et livre une aventure méditerranéenne visuellement éblouissante, magnifiée par l'une des plus belles partitions d'Olivier Derivière (d'ores et déjà candidate à la plus belle BO de l'année pour votre serviteur). Plus vive et plus complexe que le duo Amicia/Hugo, Sophia porte à bout de bras un récit mythologique au rythme bien plus maîtrisé que ses aînés, et qui réserve quelques belles surprises d'écriture. Dommage que le titre s'égare dans une surcouche RPG insipide (et inutile) et des combats sans grand frisson, là où son efficacité narrative et l'équilibre maîtrisé entre exploration et énigmes suffisaient amplement à notre bonheur.Resonance est un bon jeu d’aventure, mais un A Plague Tale un peu moins convaincant. Magnifique visuellement, porté par une bande-son exceptionnelle et une héroïne particulièrement mémorable, le jeu sait créer de vrais moments d’émotion. Dommage que son ambiance trop générique et ses mécaniques répétitives à la longue l’empêchent de devenir une aventure plus unique. Sophia réussit tout de même à nous transporter au cœur même de ses démons et on doit bien avouer que c'est quand la lumière s'éteint que le jeu vaut vraiment la chandelle.