Nouveau teaser pour le film d’animation Ghost – end of night qui sortira le 11 février 2027 au Japon.

Le premier film Made in Abyss : Awakening Mystery présente son trailer principal pour une sortie fixée le 23 octobre dans les salles japonaises.

Second teaser pour l’anime Les Noces des Lucioles qui débutera le 9 octobre.

ADN annonce l’arrivée de l’intégral de l’anime Gintama, les saisons 3 et 4 arriveront dès septembre et les deux premières pour octobre en Vostfr.

Un premier trailer pour Kaiju No. 8 : Narumi’s Week at Work, cette mini série de quatre épisode arrive le 5 septembre prochain.

A l’occasion de son centième anniversaire, l’éditeur Shueisha lance Manga Million, une plate-forme gratuite de lecture de mangas sans inscription, cette offre vise à faire découvrir les manga à un large public à travers le monde.

Pika dévoile Le Marchand de Mort, une nouvelle création original signée par Nova DeCendres au scénario, et Saga DeCendres au dessin, le premier volume sortira le 7 octobre au prix de 8.50€.