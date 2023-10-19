Nouveau teaser pour le film d’animation Ghost – end of night qui sortira le 11 février 2027 au Japon.
SynopsisImaginé dans un futur proche où le travail n’est plus une nécessité, le monde est géré uniquement par l’élite. À l’âge de 18 ans, chaque citoyen est sélectionné pour déterminer s’il est jugé nécessaire ou non au bon fonctionnement de la société.
Neekei, une jeune fille extrêmement douée, a pourtant obtenu ce privilège dès l’âge de 15 ans. Évoluant au cœur de cette société mature mais absurde, elle refuse cet ordre établi et poursuit inlassablement sa quête du « réel ». Entre désespoir et conflits intérieurs, sa route croise celle de Mass. De cette rencontre naîtra une décision révolutionnaire et impensable qui bousculera l’ordre établi.
Le premier film Made in Abyss : Awakening Mystery présente son trailer principal pour une sortie fixée le 23 octobre dans les salles japonaises.
Second teaser pour l’anime Les Noces des Lucioles qui débutera le 9 octobre.
SynopsisIssue d’une famille noble, Satoko Kirigaya est courtisée par de nombreux prétendants, mais refuse le mariage à cause d’une grave maladie cardiaque qu’elle garde secrète. Malgré tout, elle souhaite apaiser les inquiétudes de son père en trouvant un époux.
Un jour, Satoko est enlevée par des mercenaires, dont Shinpei Gotou, un assassin légendaire chargé de la tuer. À bout de solutions, elle tente alors un pari désespéré : feignant l’amour, elle lui demande de l’épouser.
Contre toute attente, Gotou accepte et décide de la protéger. Commence alors une fuite dangereuse, où Satoko devra maintenir ce mensonge fragile tout en découvrant la véritable nature de l’homme qui partage désormais son destin.
ADN annonce l’arrivée de l’intégral de l’anime Gintama, les saisons 3 et 4 arriveront dès septembre et les deux premières pour octobre en Vostfr.
Un premier trailer pour Kaiju No. 8 : Narumi’s Week at Work, cette mini série de quatre épisode arrive le 5 septembre prochain.
SynopsisGen Narumi est le capitaine de la première unité des Forces de Défense, connu sous le surnom de « plus puissante force anti-kaiju du Japon ».
Doté d’une force écrasante et d’une arrogance tout aussi démesurée, il n’en fait qu’à sa tête au quotidien : il manque les réunions sans prévenir, esquive les tâches administratives avec une facilité déconcertante et passe le moindre moment libre sur Internet ou à jouer aux jeux vidéo. Mais même l’homme le plus fort du Japon n’est pas toujours à l’abri d’un retour de bâton inattendu…
A l’occasion de son centième anniversaire, l’éditeur Shueisha lance Manga Million, une plate-forme gratuite de lecture de mangas sans inscription, cette offre vise à faire découvrir les manga à un large public à travers le monde.
Pika dévoile Le Marchand de Mort, une nouvelle création original signée par Nova DeCendres au scénario, et Saga DeCendres au dessin, le premier volume sortira le 7 octobre au prix de 8.50€.
SynopsisUne rumeur court dans les bas-fonds de Londres : un mystérieux inconnu se faisant appeler "le Marchand de Mort" offrirait suffisamment d'argent aux plus démunis pour réaliser tous leurs rêves. La contrepartie ? Leur mort.
Jerry Springer, un flic mis sur la touche après avoir été victime d'un terrible accident, tente tant bien que mal de reprendre du service malgré son état. Alors, lorsqu'une déferlante inexplicable de suicides endeuille la ville, Jerry se lance sur les traces du Marchand de Mort...
Une nouvelle série Digimon est en cours de production pour une sortie en 2027, plus d’infos prochainement.
Un trailer pour l’anime Les 7 Chevaliers du Royaume des Marronniers, réalisé par Kiyoko Sayama (To Your Eternity Saison 2) au du studio J.C. Staff, celui ci sortira dès le 3 octobre prochain.
SynopsisL’histoire prend place dans la ville de Carcassonne, au sein du Royaume de Marronnier. Le Général Baribara y a élevé ses sept fils avec une ambition commune : qu’ils deviennent des chevaliers dévoués, prêts à servir la princesse du royaume corps et âme. Chaque frère occupe un rôle crucial pour la sécurité de la nation, veillant constamment sur les royaumes voisins et déjouant les intrigues complexes qui menacent leur propre patrie.
Chacun de ces sept chevaliers possède une personnalité et des traits distincts :
L’aîné (Chonan) souffre d’une insomnie notoire.
Le quatrième (Yonan) tombe malade très facilement.
Le sixième (Rokunan) est un épéiste hors pair.
Bien que tous servent la princesse avec ferveur et joie, un tournant majeur survient lorsque le Général Baribara annonce une mission de la plus haute importance : pour célébrer le prochain anniversaire de la fondation du royaume, chaque fils sera envoyé comme ambassadeur dans l’une des nations environnantes. Cette mission a pour double objectif de renforcer les liens d’amitié avec les voisins, mais aussi de s’assurer qu’aucune hostilité ne pèse sur le Royaume de Marronnier.
Nouvelle affiche et trailer pour l’anime Tank Chair qui débutera le 4 octobre.
SynopsisNagi est un assassin redouté vivant sur Gui Cheng Island, une ville réputée comme l’endroit le plus dangereux de l’univers. Gravement blessé après avoir sauvé sa sœur Shizuka en prenant une balle à sa place, il se retrouve cloué dans un fauteuil roulant et plongé dans un coma profond. Pourtant, lorsque son instinct meurtrier est stimulé, il se réveille brièvement, redevenant le tueur implacable qu’il était, désormais équipé d’un fauteuil roulant lourdement armé.
Déterminée à sauver son frère, Shizuka accepte des contrats d’assassinat de plus en plus périlleux, espérant qu’un combat suffisamment intense puisse le réveiller définitivement. Mais à mesure que les missions deviennent plus dangereuses, la frontière entre survie, obsession et sacrifice s’efface, entraînant le duo dans une spirale de violences.
Premier teaser pour l’anime Tenkaichi: Nihon Saikyou Bugeisha Ketteisen qui sortira en avril 2027.
SynopsisAn 1600. Dix ans après avoir unifié le Japon, Oda Nobunaga sent sa fin approcher. Plutôt que de nommer un successeur parmi ses vassaux, le grand seigneur déclare qu’il confiera le contrôle du pays… à celui qui lui présentera le plus puissant guerrier du Japon !
Un tournoi brutal et sans merci s’ouvre alors, réunissant les plus grandes figures de l’époque Sengoku. Chaque seigneur choisit son champion : les rêves de conquête, jusqu’ici brisés, reprennent vie sur les champs de bataille.
Parmi les premiers combattants : le légendaire Honda Tadakatsu, maniant la lance avec une maîtrise sans égale, entre dans l’arène face à un prodige en constante évolution : Miyamoto Musashi, le sabreur aux mille techniques.
Crunchyroll et Sony Pictures Entertainment ont récemment obtenu les droits pour diffuser à l’international le prochain film d’animation de Makoto Shinkai (Suzume, Your Name, Les enfants du Temps)
La saison 3 des Carnets de l’Apothicaire dévoile son trailer principal pour une sortie le 2 octobre sur Crunchyroll.
Naoki Urasawa (Monster, Pluto, 20th Century Boys) signe son grand retour avec un nouveau manga dont les premières pages sont sorti le 12 août dernier, cette nouvelle série intitulé Saigo no Manga Kyōshitsu (The Last Manga Classroom) met en avant un récit psychologique qui examine les enjeux de notre ère en confrontant l’intelligence artificielle au fondements de la création humaine.
Sortant en rythme mensuel chez Shogakukan, il faudra faire preuve de patience pour découvrir son premier volume.
SynopsisAprès avoir lu son manga préféré de son enfance, « Le Cavalier au masque de verre », Ishimota Shimohira, un passionné de manga, part à la recherche de l'auteur de ce manga légendaire afin de devenir son apprenti.
Hiroyuki Imaishi et Kazuki Nakashima le duo à l’origine des séries Gurren Lagann, Kill La Kill et le film Promare annoncent un quatrième projet qui est encore tenu secret.
Gintama ce manga vraiment sous côté
c'est pas souvent qu'on a des josei en animé