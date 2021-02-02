La presse dénote...Presse Start
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Marvel Tokon Fighting Souls
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name : Marvel Tokon Fighting Souls
platform : PC
editor : PlayStation Studios
developer : Arc System Works
genre : combat
other versions : Playstation 5
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La presse des tests ou pas...
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name : La presse des tests ou pas...
title : La presse dénote...Presse Start
screen name : prestart
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/02/2021
last update : 08/12/2026
description : Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
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articles : 302
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[PC/PS5] Marvel Tōkon : Fighting Souls / Quelques tests...
Sony/PC

Metacritic 86% (PS5) -Pour l'instant-
( 52 Positives / 1 Mitigée / 0 Négative)
OpenCritic 85% -Pour l'instant-

IGNFrance 9/10
Marvel Tokon Fighting Souls était probablement le jeu que j’attendais avec le plus d’excitation depuis un petit moment. Bercé par la grande époque de son grand frère Dragon Ball FighterZ, il me tardait d’enfin mettre la main sur son successeur. Lorsqu’on lui attache en plus la tentaculaire licence Marvel à la sauce indéniablement épicée du studio, un package de modes et d’options de jeu très complet et des mécaniques aussi accessibles aux débutants que profondes pour les plus hardcores du genre, difficile de ne pas ressortir conquis. Il reste quelques toutes petites choses à revoir, en particulier du côté de la défense et des assists, et l’état de la version PC à la sortie est évidemment inacceptable. Mais le plaisir de jeu supplante très largement ces quelques zones d’ombre. Tokon tient surtout une promesse rare : celle d’un jeu de combat aussi immédiatement spectaculaire qu’il est profond à mesure qu’on cherche à le maîtriser.

Gamergen 17/20
MARVEL Tōkon: Fighting Souls est à la fois spectaculaire, accessible et suffisamment profond pour donner envie de progresser. La firme n'a pas simplement récupéré le costume laissé vacant par Capcom, nos amis ont décidé de le retailler à sa façon. Et franchement, il lui va plutôt bien. Ainsi, le titre réussit son entrée dans l'arène avec une expérience spectaculaire, accessible et étonnamment profond. Une excellente surprise pour les fans de Marvel comme pour les amateurs du genre.

JV 16/20
Marvel Tokon Fighting Soul, c’est l’excellence de Arc System Works au service d'une licence qui parle à tout le monde et c’est une de ces plus grandes forces. On a un jeu magnifique avec un gameplay aux petits oignons. Mais attention c’est un jeu qui vous demandera de l’investissement et même si le gameplay est ultra accessible, il demeure difficile à appréhender pour un débutant, surtout avec son mode tuto est indigeste. On regrettera le mode histoire, peu passionnant, et le manque de contenu solo pour les joueurs plus occasionnels. Il n’en reste que Marvel Tokon est un jeu à ne pas manquer si vous êtes fan de Marvel et, surtout, si vous êtes fan de jeux de combat.

Gamekult 7/10
Est-ce que Marvel Tokon : Fighting Souls saura éclipser les jeux de Capcom ? Non, probablement pas. Ils sont bien trop cultes. Mais Arc System Works impose son style d'une assez jolie manière en optant pour les combats en 4v4, en mobilisant toute la puissance de feu créatrice de ses artistes ainsi qu'en proposant une histoire finalement pas mal troussée, en tout cas, pour des combats de Playmobil (car, ne nous leurrons pas, il s'agit aussi d'ouvrir son coffre à jouets pour opposer Spider-Man à Magnéto). Une jolie corde supplémentaire à l'arc de PlayStation... à condition de passer le lancement PC sous silence, évidemment. Ce qui arrange peut-être Sony.

https://www.youtube.com/watch?v=funfFAMMBBs
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    kisukesan, tynokarts, beppop, osiris67
    posted the 08/12/2026 at 03:00 PM by nicolasgourry
    comments (27)
    beppop posted the 08/12/2026 at 03:13 PM
    Encore un bon cru de la part de sony
    thelastone posted the 08/12/2026 at 04:20 PM
    Il est excellent ils ont fixer tout les trucs que j'aimais pas dans les bêta, bravo
    Bon reste quelques problèmes de crash et de cpu mais ca viendra
    ouken posted the 08/12/2026 at 04:47 PM
    Arc système comme dab des machines !!
    negan posted the 08/12/2026 at 05:05 PM
    beppop Encore un bon cru de la part de sony

    De Arc System nuance
    ravyxxs posted the 08/12/2026 at 05:51 PM
    negan C'est un cru Sony, et une décision de Sony, tu lances le jeu, tu as leur logo PS façon Marvel
    snave posted the 08/12/2026 at 06:08 PM
    negan C'est un jeu Sony hein, ta haine envers Sony ne doit pas te faire dire n'importe quoi.
    negan posted the 08/12/2026 at 06:19 PM
    ravyxxs Raconte pas ta vie.
    ouken posted the 08/12/2026 at 06:21 PM
    negan
    osiris67 posted the 08/12/2026 at 06:24 PM
    Le jeu est tellement stylé, les boss Arc system on encore fait du super travail.
    ravyxxs posted the 08/12/2026 at 06:28 PM
    negan C'est un jeu Sony mec, c'est tout
    cidkageno posted the 08/12/2026 at 06:48 PM
    Le jeu est cool mais je préfère de loin la proposition de Capcom a l'époque.
    jackfrost posted the 08/12/2026 at 07:42 PM
    Encore du marvel de la part de Sony
    jamrock posted the 08/12/2026 at 08:08 PM
    Les moutons bêlent toujours en coeur Sony a eu raison concernant le démat
    zekk posted the 08/12/2026 at 08:21 PM
    jamrock être doué d'intelligence permet de voir qu’on peut à la fois prendre de bonnes décisions et d’autres fois prendre vraiment des décisions de merde...
    jamrock posted the 08/12/2026 at 08:39 PM
    zekk l'intelligence de sony, c'est surtout d'avoir compris que leur communauté est lobotomisée jusqu'à l'os. Et qu'ils avaleront toutes leurs pires couleuvres par fanatisme, et ils ont certainement raison . On peut déjà le constater.
    zekk posted the 08/12/2026 at 08:53 PM
    jamrock Constaster quoi, il se tape un terrible retour de flamme.
    problème de compréhension à la lecture ? tu n'es vraiment pas gâté...
    jamrock posted the 08/12/2026 at 09:07 PM
    zekk Oui un terrible retour de flamme, avec leurs moutons qui vont continuer à acheter en disant merci pour la sodomie au gravier après avoir geint deux semaines.

    Respecte toi un minimum, même si je sais que je t'en demande beaucoup vu ton degré d'endoctrinement.
    zekk posted the 08/12/2026 at 09:33 PM
    jamrock Mec je l’ai dit clairement je vais passer sur Switch 2 et pas prendre la ps6. La nuance c’est vraiment pas ton truc, la marque des faiblesses d'esprits
    jamrock posted the 08/12/2026 at 09:44 PM
    zekk J'ai raté cette déclaration, mais bon on connait tous les deux la valeur de ta parole hein . Monsieur "je quitte définitivement le site "
    zekk posted the 08/12/2026 at 09:45 PM
    jamrock pense ce que tu veux, je ne prendrai pas la ps6
    aerithlazyqueen posted the 08/13/2026 at 04:07 AM
    Sony a juste sortis le chéquier ils on zero créer le jeu ! ils ont brandis le carnet de chèque pour chopper les droits dessus c'est tout !
    thelastone posted the 08/13/2026 at 05:59 AM
    Jamrock je sais pas de qui tu parle mais moi ma ps5 je l'ai plus allumé depuis ragnarok je joue que sur PC, et la ps6 c'est comme Zekk c'est no go ou bien a la fin de gen pour faire les exclus pas cher .
    aeris201 posted the 08/13/2026 at 06:21 AM
    jamrock l'intelligence de sony, c'est surtout d'avoir compris que leur communauté est lobotomisée jusqu'à l'os. Et qu'ils avaleront toutes leurs pires couleuvres par fanatisme, et ils ont certainement raison . On peut déjà le constater.

    Tes propos sont cruels mais tres juste

    Apres l’indignation retour a la fidélisation
    marcus62 posted the 08/13/2026 at 06:48 AM
    Ca a baissé à 85% avec une critique mitigée. Mais ça reste une bonne surprise apparemment, qui va plaire à ceux et celles qui apprécient les jeux de combat, ce qui n'est pas mon cas.
    kidicarus posted the 08/13/2026 at 08:41 AM
    aerithlazyqueen ça s'appelle un jeu de commande et donc ça 'e veut pas dire que Sony n'a pas mis son nez dedans.

    Ça restera un jeu Sony du moins tout dépend du contrat avec marvel
    aerithlazyqueen posted the 08/13/2026 at 02:40 PM
    kidicarus Cela
    aerithlazyqueen posted the 08/13/2026 at 02:41 PM
    kidicarus Cela change Rien c'est du langage de financier toujours est t'il que Sony n'a rien fichu pour le développement du jeu donc non c'est pas un jeu Sony
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