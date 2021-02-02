IGNFrance 9/10

Gamergen 17/20

JV 16/20

Gamekult 7/10

Marvel Tokon Fighting Souls était probablement le jeu que j’attendais avec le plus d’excitation depuis un petit moment. Bercé par la grande époque de son grand frère Dragon Ball FighterZ, il me tardait d’enfin mettre la main sur son successeur. Lorsqu’on lui attache en plus la tentaculaire licence Marvel à la sauce indéniablement épicée du studio, un package de modes et d’options de jeu très complet et des mécaniques aussi accessibles aux débutants que profondes pour les plus hardcores du genre, difficile de ne pas ressortir conquis. Il reste quelques toutes petites choses à revoir, en particulier du côté de la défense et des assists, et l’état de la version PC à la sortie est évidemment inacceptable. Mais le plaisir de jeu supplante très largement ces quelques zones d’ombre. Tokon tient surtout une promesse rare : celle d’un jeu de combat aussi immédiatement spectaculaire qu’il est profond à mesure qu’on cherche à le maîtriser.MARVEL Tōkon: Fighting Souls est à la fois spectaculaire, accessible et suffisamment profond pour donner envie de progresser. La firme n'a pas simplement récupéré le costume laissé vacant par Capcom, nos amis ont décidé de le retailler à sa façon. Et franchement, il lui va plutôt bien. Ainsi, le titre réussit son entrée dans l'arène avec une expérience spectaculaire, accessible et étonnamment profond. Une excellente surprise pour les fans de Marvel comme pour les amateurs du genre.Marvel Tokon Fighting Soul, c’est l’excellence de Arc System Works au service d'une licence qui parle à tout le monde et c’est une de ces plus grandes forces. On a un jeu magnifique avec un gameplay aux petits oignons. Mais attention c’est un jeu qui vous demandera de l’investissement et même si le gameplay est ultra accessible, il demeure difficile à appréhender pour un débutant, surtout avec son mode tuto est indigeste. On regrettera le mode histoire, peu passionnant, et le manque de contenu solo pour les joueurs plus occasionnels. Il n’en reste que Marvel Tokon est un jeu à ne pas manquer si vous êtes fan de Marvel et, surtout, si vous êtes fan de jeux de combat.Est-ce que Marvel Tokon : Fighting Souls saura éclipser les jeux de Capcom ? Non, probablement pas. Ils sont bien trop cultes. Mais Arc System Works impose son style d'une assez jolie manière en optant pour les combats en 4v4, en mobilisant toute la puissance de feu créatrice de ses artistes ainsi qu'en proposant une histoire finalement pas mal troussée, en tout cas, pour des combats de Playmobil (car, ne nous leurrons pas, il s'agit aussi d'ouvrir son coffre à jouets pour opposer Spider-Man à Magnéto). Une jolie corde supplémentaire à l'arc de PlayStation... à condition de passer le lancement PC sous silence, évidemment. Ce qui arrange peut-être Sony.