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The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
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Actu anime / manga et bien plus !
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http://www.gamekyo.com/group/mangacity
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yanssou
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10/19/2023
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08/12/2026
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L'actualité manga et anime sur gamekyo
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posted the 08/12/2026 at 02:07 PM by
yanssou
comments (
8
)
adamjensen
posted
the 08/12/2026 at 02:29 PM
Vivement.
shirou
posted
the 08/12/2026 at 02:39 PM
Ouai vivement pour que je puisse faire enfin faire le 1er et enchainé avec celui la.
Sinon j'ai finit par lancer Kuro 2, j'en suis a l'intermission. Au final, il est certe mauvais, mais pas beaucoup plus que le 1re. Avec tous se que j'en avais lu ici je m'attendais a pire
hyoga57
posted
the 08/12/2026 at 03:46 PM
shirou
T’es bien indulgent du coup, je l’ai trouvé bien moins bon que le premier.
akinen
posted
the 08/12/2026 at 03:58 PM
Ça va etre compliqué s’il est moins rythmé que le 1. S’il n’avait pas eu une excellente réputation, je l’aurais laissé tomber comme ninokuni 2.
Heureusement que la fin était une masterclass !
shirou
posted
the 08/12/2026 at 06:25 PM
hyoga57
Ou alors c'est que je suis plus sévère sur le premier
vyse
posted
the 08/13/2026 at 08:57 AM
akinen
adamjensen
cest un bon jeu le first chapter ? ah ouai ? vous conseillez ?
akinen
posted
the 08/13/2026 at 09:07 AM
vyse
il est bon mais très très verbeux. L'aventure est découpée en arcs scénaristiques qui ont quasi tous la même structure. Ca m'a fait penser à phoenix wright (ace attorney) perso avec l'architecture des chapitres qui est tjrs la même.
C'est un peu comme regarder un anime des années 2000 avec une progression légère de l'intrigue principale sur 24 épisodes (genre trigun).
Parfois ça s'énerve un peu mais dans l'ensemble, c'est ultra calme et chill. On se surprend à dire "bon, quand est ce que les enjeux sérieux arrivent!"
Par contre le tout dernier tiers est vraiment bien rythmé et bien fournis en révélations. Les dernières scènes sont épiques et tout comme une fin d'arc de manga, donnent envie de voir la suite.
Je pense qu'il est plus digeste si tu le fais en ligne droite, mais ce n'est malheureusement pas ma conception du jeuxvidéo
adamjensen
posted
the 08/13/2026 at 09:13 AM
vyse
Tiens, j’en avais fait un test :
https://www.gamekyo.com/blog_article486943.html
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Sinon j'ai finit par lancer Kuro 2, j'en suis a l'intermission. Au final, il est certe mauvais, mais pas beaucoup plus que le 1re. Avec tous se que j'en avais lu ici je m'attendais a pire
Heureusement que la fin était une masterclass !
C'est un peu comme regarder un anime des années 2000 avec une progression légère de l'intrigue principale sur 24 épisodes (genre trigun).
Parfois ça s'énerve un peu mais dans l'ensemble, c'est ultra calme et chill. On se surprend à dire "bon, quand est ce que les enjeux sérieux arrivent!"
Par contre le tout dernier tiers est vraiment bien rythmé et bien fournis en révélations. Les dernières scènes sont épiques et tout comme une fin d'arc de manga, donnent envie de voir la suite.
Je pense qu'il est plus digeste si tu le fais en ligne droite, mais ce n'est malheureusement pas ma conception du jeuxvidéo
Tiens, j’en avais fait un test :
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