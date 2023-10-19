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The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
5
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name : The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
platform : PC
editor : Falcom
developer : Falcom
genre : RPG
other versions : Playstation 5 - Switch
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 08/12/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Trails in the Sky 2nd Chapter : les infos à retenir
JV



















https://trails2ndchapter.com/
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    zephon, icebergbrulant, adamjensen, shofroy
    posted the 08/12/2026 at 02:07 PM by yanssou
    comments (8)
    adamjensen posted the 08/12/2026 at 02:29 PM
    Vivement.
    shirou posted the 08/12/2026 at 02:39 PM
    Ouai vivement pour que je puisse faire enfin faire le 1er et enchainé avec celui la.

    Sinon j'ai finit par lancer Kuro 2, j'en suis a l'intermission. Au final, il est certe mauvais, mais pas beaucoup plus que le 1re. Avec tous se que j'en avais lu ici je m'attendais a pire
    hyoga57 posted the 08/12/2026 at 03:46 PM
    shirou T’es bien indulgent du coup, je l’ai trouvé bien moins bon que le premier.
    akinen posted the 08/12/2026 at 03:58 PM
    Ça va etre compliqué s’il est moins rythmé que le 1. S’il n’avait pas eu une excellente réputation, je l’aurais laissé tomber comme ninokuni 2.

    Heureusement que la fin était une masterclass !
    shirou posted the 08/12/2026 at 06:25 PM
    hyoga57 Ou alors c'est que je suis plus sévère sur le premier
    vyse posted the 08/13/2026 at 08:57 AM
    akinen adamjensen cest un bon jeu le first chapter ? ah ouai ? vous conseillez ?
    akinen posted the 08/13/2026 at 09:07 AM
    vyse il est bon mais très très verbeux. L'aventure est découpée en arcs scénaristiques qui ont quasi tous la même structure. Ca m'a fait penser à phoenix wright (ace attorney) perso avec l'architecture des chapitres qui est tjrs la même.

    C'est un peu comme regarder un anime des années 2000 avec une progression légère de l'intrigue principale sur 24 épisodes (genre trigun).

    Parfois ça s'énerve un peu mais dans l'ensemble, c'est ultra calme et chill. On se surprend à dire "bon, quand est ce que les enjeux sérieux arrivent!"

    Par contre le tout dernier tiers est vraiment bien rythmé et bien fournis en révélations. Les dernières scènes sont épiques et tout comme une fin d'arc de manga, donnent envie de voir la suite.

    Je pense qu'il est plus digeste si tu le fais en ligne droite, mais ce n'est malheureusement pas ma conception du jeuxvidéo
    adamjensen posted the 08/13/2026 at 09:13 AM
    vyse
    Tiens, j’en avais fait un test :

    https://www.gamekyo.com/blog_article486943.html
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